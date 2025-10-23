寒さが増す季節、松屋から冬限定の「牛豆腐キムチチゲ」が2025年10月28日（火）10時より登場♡ 海鮮だしに牛肉、豆腐、青ねぎの旨味が重なった絶妙なチゲスープは、生玉子でまろやかにも、牛カルビ焼肉セットで豪快にも楽しめます。今年の冬は、心も体もぽかぽかに温まる旨辛メニューでほっとひと息つきませんか♪ 牛豆腐キムチチゲの魅力 「牛豆腐キムチチゲセット」（780円税込）は、海鮮だしに牛肉、豆腐