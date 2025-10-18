「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が初回先頭の第１打席で右翼へ先頭打者アーチを放った。ポストシーズン９試合ぶりの一発にスタンドは沸き返った。ＮＨＫＢＳで解説を務めた小早川毅彦氏も「目の覚めるような一撃でしたね」と語った。左腕・キンタナとの勝負。じっくりとボールを見極めながら打てるボールを待った。カウント３−１からの５球目