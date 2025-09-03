お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が2日放送の「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。自身のプロポーズを明かした。山里は女優の蒼井優と19年4月に交際を開始。同年6月に結婚を発表し、22年8月に第1子長女が誕生した。山里は「僕は、お付き合いして2カ月で結婚してるんで。（蒼井が）冷静になる前にっていうね」と語った。さらに、プロポーズについては「ちょうど僕の家にいたんです。外に出る