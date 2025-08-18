ファミリーマートは8月19日、「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズから「パインオレンジフラッペ」(360円)を沖縄県を除く全国のファミリーマートで発売する。「パインオレンジフラッペ」(360円)○夏に飲みたいフレーバー上位のフラッペを商品化同商品は、2024年消費者調査で「夏に飲みたいフレーバー」の上位にランクインし、商品化されたもの。底面にはゴロッとしたパイン果肉入りのソースを使用し、見た目の鮮やかさとパイン