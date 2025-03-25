¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ËÜ°¦ºÚ¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¸µNMB48Ê¡ËÜ°¦ºÚ¤¬·ëº§¡õÇ¥¿±¤òÈ¯É½Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤Î½ñ¤­½Ð¤·¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢Èà¤È¤Î´Ö¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö»ä¼«