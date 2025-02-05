DeepSeek（ディープシーク）」のロゴ（ロイター＝共同）【シドニー共同】オーストラリアのバーク内相は4日、政府のパソコンやスマートフォンなどの端末で、中国の新興企業「DeepSeek（ディープシーク）」が開発した生成人工知能（AI）サービスを使用することを禁止する命令を出した。「国家安全保障上のリスク」があるとしている。内務省は文書で「ディープシークが膨大なデータを収集し、それが外国政府に違法にさらされる