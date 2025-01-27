フジテレビは27日、午後9時からドラマ「119エマージェンシーコール」の放送を休止し、中居正広氏（52）の女性トラブルに同局社員が関与したなどと報じられた件についての2度目の会見をCMなしで5時間、ぶっ続けで放送している。この日は午後3時45分からの「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時45分）の番組冒頭、宮司愛海アナが速報で同局の嘉納修治会長と港浩一社長の辞任を伝えた。その後、冒頭部分での嘉納修治会長、港社長