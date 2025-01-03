¶áÇ¯¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ç¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤Ï·¸åÀ¸³è¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤äÊª²Á¹â¡¢Ç¯¶âÉÔ°Â¤Ê¤É¤«¤é¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¤¡¢¼Ò²ñ¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏË¡²þÀµ¤Ç70ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½¢¶Èµ¡²ñ¤Î³ÎÊÝ¤¬´ë¶È¤ÎÅØÎÏµÁÌ³¤È¤Ê¤ê¡¢·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Æ»Ò3Âå¤Ç¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë»³ºê¤ê¤Ä»Ò¤µ¤ó¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹âÎð¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î»Å»ö