「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、ドミニカ共和国代表３−１１日本代表」（１８日、天母スタジアム）日本代表は１４安打１１得点の大勝で１次リーグ無傷の５連勝。２０１９年から続く国際大会での連勝を２４へ伸ばした。打線が効果的に得点を重ねた。初回、坂倉が押し出し四球を選び先制。１点ビハインドで迎えた三回は佐藤の適時打で同点とした。五回は栗原が勝ち越し適時打を放つなど