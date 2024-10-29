ワールドシリーズ第3戦ドジャース4ー2ヤンキース（2024年10月28日ニューヨーク）ドジャース大谷翔平投手（30）が28日（日本時間29日）、敵地でのヤンキースとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。第2戦で二盗を試みた際に左肩を亜脱臼して左肩の状態が心配されている中、3打数無安打、2四死球に終わったが、四球で出塁した初回と進塁打を放った3回にそれぞれフレディ・フリーマン内野手（35）の先