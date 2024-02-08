4日、香港での親善試合をベンチから見守る米プロリーグMLS、マイアミのメッシ（ロイター＝共同）。右は7日に東京でヴィッセル神戸との試合に出場したメッシ【香港共同】米プロサッカーリーグMLSのマイアミに所属するメッシ選手が4日の香港での親善試合に脚の不調を理由に欠場したにもかかわらず、7日に東京でヴィッセル神戸との試合に出場したことに香港政府が強く反発している。香港での試合のチケットは最高4880香港ドル（約