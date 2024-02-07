米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のインテル・マイアミが７日に国立でＪ１神戸との親善試合を行ったが、空席の多さに衝撃が広がっている。インテル・マイアミにはアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３６）が所属しているが、この日はベンチスタート。それでも元ウルグアイ代表ＦＷルイス・スアレスなどスターが先発した。しかし、会場となった国立は空席が目立ち、高額なバックスタンドの１階席はガラガラ。他のエリ