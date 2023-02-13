北米航空宇宙防衛司令部（ＮＯＲＡＤ）のバンハーク司令官/Win McNamee/Getty Images（ＣＮＮ）北米航空宇宙防衛司令部（ＮＯＲＡＤ）のバンハーク司令官は１２日、記者団に対し、過去３日間に北米上空で撃墜した３つの物体の原産国や物理的・機械的な特性について、新たな情報は入手していないと述べた。バンハーク司令官は、物体の物理的な特徴について質問されると、「わたしは気球に分類するつもりはない。我々は理由があって