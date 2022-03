2022年1月15日に南太平洋にあるトンガのフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山で発生した噴火は広島型原爆の500倍以上もの威力で、島をほぼ完全に吹き飛ばしてしまうほどの規模でした。この噴火の影響で、59万回以上の落雷が引き起こされたと報告されています。Analysing the volcanic lightning from the Tonga eruptionhttps://graphics.reuters.com/TONGA-VOLCANO/LIGHTNING/zgpomjdbypd/index.htmlTonga underwater volcano er