「初音ミク×グッスマ イラストコンテスト」大賞作品がスケールフィギュアで登場！あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク スマイル×フューチャーVer. 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク スマイル×フューチャーVer. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202374&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク スマイル×フューチャーVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：32,800円(税込)

□発売日：2027年7月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約265mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：jarel

彩色：グラハム仮面

制作協力：GSC制作部

ディレクター：市橋卓也

『初音ミク×グッスマ イラストコンテスト 第1回』より、「スマイル×フューチャー」をテーマに岡田氏が描いた「初音ミク」を1/7スケールサイズで立体化いたしました。イラストの繊細な色合いを、クリアパーツ等も用いてフィギュアでも丁寧に再現致しました。着物に組み合わせられた細かな道具のひとつひとつまで、見どころの沢山詰まったフィギュアに仕上げています。“フィギアの修繕技術者”という作品名がつけられたミクさんを是非お手元でもお楽しみください。

製品ページはこちら：

■キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク スマイル×フューチャーVer. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202374&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『VOCALOID』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=276&pagemax=60)

Art by 岡田 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

【店舗情報】

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