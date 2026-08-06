任天堂は8月6日、令和8年熊本地震により被災した製品に関する修理対応を発表した。

今回の発表では、令和8年熊本地震により災害救助法が適用された地域に居住している方を対象に、被災した任天堂製品を原則無償で修理を実施。対象となるのは、修理可能な「Nintendo Switch 2」や「Nintendo Switch」シリーズ、「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo」などで、既に修理受付を終了している製品は対象外となる。

対象期間は2026年7月28日から2027年2月1日まで。修理依頼方法は「オンライン修理受付」または「必要事項を記載したメモ用紙を同封のうえ着払い」の2つが用意されている。なお、製品の状態によっては修理が困難となる場合もあり、詳細は「修理サービス規定」より確認できる。

また、修理対応の発表に合わせて、同社は日本赤十字社を通じて義援金5,000万円を寄付すると発表した。

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