ガラス張りの部屋から絶景を堪能！フィンランド・イナリ湖で楽しむ極上のオーロラ女子旅
YouTubeチャンネル「詩歩の絶景vlog」が「【フィンランド】絶対にオーロラが見たい！オーロラ鑑賞に全力をかけた８日間 女子旅｜おすすめホテル、防寒対策など」と題した動画を公開しました。絶景プロデューサーの詩歩さんとトラベルインフルエンサーのAYUMIさんが、フィンランドのイナリでオーロラ鑑賞を満喫する様子を届けています。
関西国際空港からフィンエアーに搭乗し、機内では人気のブルーベリージュースやマリメッコ柄の紙ナプキンに心を躍らせる二人。ヘルシンキでの乗り継ぎでは、イヴァロ行きの便がキャンセルになるトラブルに見舞われますが、無事に振替便でイヴァロ空港へ降り立ちました。
宿泊先の「ウィルダネス ホテル イナリ」へ到着すると、初日はガラス張りの屋根が特徴的な「オーロラキャビン」に宿泊します。ベッドに寝転びながら星空やオーロラを観賞できるつくりに、大興奮の様子を見せました。夕食は彩り豊かなサラダやラムのシチューなどが並ぶビュッフェを堪能し、「野菜がいっぱいある」と健康志向なメニューに大満足の様子です。
夜は凍ったイナリ湖の上でオーロラを待ち構え、見事に初日から鮮やかな緑色のオーロラに遭遇。「来たら、出迎えてくれたよね」と、喜びを噛み締めています。
2日目は、ホテルの朝食ビュッフェでセルフのワッフル作りや、初めてだというトナカイ肉のソーセージを堪能。その後、フィンランドならではの個室サウナを貸し切り、自身でサウナストーンに水をかける「ロウリュ」を体験するなど、北欧の文化を存分に味わっています。夜には暖房付きの牽引ソリで向かう湖上のオーロラツアーに参加し、空一面に広がる緑や紫の壮大なオーロラに包み込まれる美しい絶景写真も披露されました。
大自然の神秘と北欧ならではの文化を余すことなく体験できる今回の旅行記。いつかオーロラを見てみたいと考えている方は、ぜひ旅行計画の参考にしてみてはいかがでしょうか。
関西国際空港からフィンエアーに搭乗し、機内では人気のブルーベリージュースやマリメッコ柄の紙ナプキンに心を躍らせる二人。ヘルシンキでの乗り継ぎでは、イヴァロ行きの便がキャンセルになるトラブルに見舞われますが、無事に振替便でイヴァロ空港へ降り立ちました。
宿泊先の「ウィルダネス ホテル イナリ」へ到着すると、初日はガラス張りの屋根が特徴的な「オーロラキャビン」に宿泊します。ベッドに寝転びながら星空やオーロラを観賞できるつくりに、大興奮の様子を見せました。夕食は彩り豊かなサラダやラムのシチューなどが並ぶビュッフェを堪能し、「野菜がいっぱいある」と健康志向なメニューに大満足の様子です。
夜は凍ったイナリ湖の上でオーロラを待ち構え、見事に初日から鮮やかな緑色のオーロラに遭遇。「来たら、出迎えてくれたよね」と、喜びを噛み締めています。
2日目は、ホテルの朝食ビュッフェでセルフのワッフル作りや、初めてだというトナカイ肉のソーセージを堪能。その後、フィンランドならではの個室サウナを貸し切り、自身でサウナストーンに水をかける「ロウリュ」を体験するなど、北欧の文化を存分に味わっています。夜には暖房付きの牽引ソリで向かう湖上のオーロラツアーに参加し、空一面に広がる緑や紫の壮大なオーロラに包み込まれる美しい絶景写真も披露されました。
大自然の神秘と北欧ならではの文化を余すことなく体験できる今回の旅行記。いつかオーロラを見てみたいと考えている方は、ぜひ旅行計画の参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
Hi, I’m Shiho from Japan! 絶景プロデューサー「詩歩（Shiho）」です。 これまで日本は全47都道府県、海外は約60カ国を旅してきました。 いまは「絶景プロデューサー」という肩書で、書籍の出版や地域コンサルティングなど「絶景」に関するお仕事をしています。 ▼累計63万部！ベストセラー「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」 Amazon https://amzn.to/49hoezt 楽天 https://room.rakuten.co.jp/shiho_zekkei/1800005576809431 ▼旅の写真はInstagramへ https://www.instagram.com/shiho_zekkei/ ▼お仕事のお問合せはこちら contact@zekkei-project.com（スタッフが対応します） ▼SNSもよろしくお願いします！ Instagram https://www.instagram.com/shiho_zekkei/ X https://x.com/shiho_zekkei note https://note.com/shiho_zekkei tiktok https://vt.tiktok.com/NmtLn4/ Facebookページ www.facebook.com/sekainozekkei Blog http://shiho.me/ Youtube https://www.youtube.com/user/zekkeichannnel
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