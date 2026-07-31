『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』シリーズ初参加のセイディー・シンクに迫る！

本日公開した映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でブレイクを果たしたセイディー・シンクがシリーズに初参加。監督や共演の名優たちが絶賛する彼女の底知れない実力と、常に“挑戦”を続ける姿勢に迫る。

世界から忘れ去られたピーターに迫る新たな脅威と謎の存在

愛する人たちを守るために世界中の人々から自身の記憶を消すという決断を下し、世界から忘れ去られても、スパイダーマンとして孤独に街を守り続けているピーター。ヒーロー活動に専念し4年の月日が経過した中、自身のDNAに異変が発生。孤独の中で進化する“新能力”とともに、NYを次々に襲う新たな脅威との戦いに身を投じていく――これ以上のストーリーは伏せられている本作で、なかでも謎に包まれているのが、「スパイダーマン」シリーズ初参戦となるセイディー・シンクの存在だ。

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のマックス役で世界的にブレイクし、以降第一線を走る彼女を、本作の監督デスティン・ダニエル・クレットンをはじめ、過去に共演した名優ブレンダン・フレイザーやウィノナ・ライダーらが口をそろえて絶賛している。その“底知れない実力”に迫ると、そこには、本人が「自分に挑戦を強いないキャラクターは、絶対に演じたくないんです。ただ同じことをしているだけなら、それをやる理由はないと思います」と以前語っていた通り、常に“挑戦”を続ける姿勢があった。

役者としての成長に繋がる“挑戦”を怠らない姿勢

セイディーは以前、こうも語っている。「私は自分より前を歩んできた人たちに目を向けていて、ケイト・ブランシェットを本当に尊敬しています。たくさんのことを学んでいます。彼女たちのキャリアをマスタークラスのように捉えて、彼女たちがどんな役を選び、いつそれを選ぶのかを見つめています」。役者としての成長に繋がる“挑戦”を怠らない彼女の姿勢は常に変わらない。

11歳頃、誰もが知る大舞台、ブロードウェイ・ミュージカル「アニー」で主役に抜擢されたセイディーは、その後、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン2でマックス役に起用。シリーズが進むほどに物語の核になり、世界的な知名度を獲得した。しかしセイディーはそれに甘んじることなく、常に新たな“挑戦”へと踏み出していく。A24の『ザ・ホエール』では主人公の娘役を繊細に演じ切り、演技力の高さは改めて世界が認めることに。

2025年には、自身の原点である舞台へと凱旋し、ブロードウェイの「John Proctor Is the Villain」で主演を務め、演劇界で最も権威のあるトニー賞の主演女優賞にノミネートされた。さらに、この作品の映画化企画ではセイディーが製作総指揮を務めるとされており、作り手としての新たな“挑戦”にも意欲を示している。

そして、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』での謎に満ちた役柄では、果たしてどのような“挑戦”を魅せるのか。2017年の『ガラスの城の約束』でセイディーと仕事をしたことのある本作の監督クレットンは、「『ガラスの城の約束』以来ずっと彼女のキャリアを見てきた。何年も経ってまた一緒に働けるのは最高だよ。「John Proctor Is the Villain」も観に行ったんだけど、打ちのめされた。芝居の終わりには涙が止まらなかった。この映画での彼女の演技も、信じられないほどだ。本当に信じられないよ！」と感慨深げに語っている。

名優たちが絶賛する底知れない才能

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で共演したウィノナ・ライダーは以前、“演技の才能を見抜ける”と語った際、今をときめくティモシー・シャラメに加えてもう一人、セイディーの名前も挙げていた。「（ドラマ）「ジ・アメリカンズ」で彼女を見たとき、私は彼女の名前を書き留めました。私はこう思ったんです。“この子には何かある”って！」。そして、『ザ・ホエール』でセイディー演じる娘の父を演じ、アカデミー賞主演男優賞に輝いた名優ブレンダン・フレイザーもセイディーを絶賛する。

「本当にすごいんだ。才能が経験年数を追い越している。あそこまで的確で、あそこまで独創的で、あそこまで安定していて、しかもわざとらしさなく完璧な発声ができるなんて、これまで見たことがなかった。いくらでも語り続けられるし、本当に語りたいくらいだよ。とにかく彼女は素晴らしい」。

予告編がわずか4日間で10億回再生を突破し、世界的な話題となった本作だが、未だにストーリーにおける謎は満ち溢れている。その筆頭格のセイディーは、自身の役についての質問に、「スパイダーマンではない」「メイでもない」「間違いなく本作に出演している」と冗談めかし、軽やかに口をつぐんでいる。まもなく、スパイダーマン＜新章＞、シリーズ史上最大のアクション・スペクタクルが開幕する。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』公開情報

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は大ヒット公開中。（海外ドラマNAVI）

U-NEXTで『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』がお得に観られるキャンペーンを実施中！

以下のボタンをクリックしてU-NEXTを31日間無料トライアルすると、U-NEXTで使えるポイントが通常600のところ特別に1000ポイントプレゼント！

U-NEXT月額会員は映画チケット引換クーポン1枚分を1,800円で発行できるので、本キャンペーンを利用すれば実質800円で『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』を観ることができる！

＼新規なら31日間無料／

U-NEXTを無料トライアル

>>詳細

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.