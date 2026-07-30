『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6 DVD-BOX、9月25日（金）発売！

大人気フレンチミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』。衝撃的な前シーズンのラストに続くシーズン6のDVD-BOX（DVD4枚組）が、9月25日（金）に発売となる。（※本記事はシーズン5のネタバレを含みますのでご注意ください）

毒に倒れたラファエルの運命は？

繊細な頭脳派の文書係アストリッドと、大胆な行動派の警視ラファエルという正反対の女性バディが、パリを舞台に難事件を解決する人気シリーズ。日本を含む世界各国でヒットを飛ばし、イギリスでリメイクされるなど、その勢いは止まるところを知らない。シーズン7の制作もすでに決まっている。

シーズン5は、アストリッドがテツオと結婚式を挙げていた最中、結婚指輪に仕掛けられていた毒により参列者のラファエルが倒れるという予想外の展開で幕を閉じた。迎えるシーズン6は、その直後のスタートとなるため、序盤から一瞬たりとも見逃せない。もちろん、今回も待ち受けている奇抜な事件の数々も必見。さらに、テツオに秘密があることが明らかに…。

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6 DVD-BOX 商品情報

発売日

2026年9月25日（金）

価格

14,520円（税込）

キャスト（声の出演）

アストリッド・ニールセン：サラ・モーテンセン（貫地谷 しほり）

ラファエル・コスト：ローラ・ドベール（林 真里花）

ニコラ・ペラン：ブノワ・ミシェル（川田紳司）

ノラ・モンスール：ソフィア・ヤムナ（種粼敦美）

カール・バシェール：ジャン・ルイ・ギャルソン（藤 真秀）

アンリ・フルニエ：ウスキ・キアル（佐々木 睦）

ウィリアム・トマ：ジャン・ブノア・スイル（粟野志門）

テツオ・タナカ：ケンゴ・サイトウ（中川慶一）

あらすじ

毒殺されかけて一時昏睡状態にまで陥ったラファエルは、肉体的にも精神的にもその後遺症に苦しめられる。アストリッドはそんなラファエルをできるかぎり支えようと力を注ぐ。そして、アストリッドの恋人テツオにも何か秘密が。ラファエルが毒に倒れたことから延期になった二人の結婚式はどうなるのか…。

そして、まだまだ謎めいた事件がアストリッドとラファエルを待ち受ける。超常現象を解明するネット配信者を殺したのは霊媒師？ 犯行現場に残されていたのは呪いの置物？ 高名な数学者の不可解な死や遺体無き殺人事件、IT企業の幹部が恐れていた悪魔に、凶器は19世紀のギロチン？

特典映像

1分PR番組×2

封入特典

ブックレット（8P）

限定特典

【NHKスクエア限定特典】

オリジナル 捜査報告書風クリアファイル（予定）

※特典の内容については、予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

※数量に限りがございます。無くなり次第、終了となります。

購入特典は、ECサイト「NHKスクエア」でご予約・ご購入頂いたお客様が対象となります。

発行・販売元：NHKエンタープライズ

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