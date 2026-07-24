ホワイトハウス訪問

米大リーグ・ドジャースの選手たちが23日（日本時間24日）、ホワイトハウスを訪問。ドナルド・トランプ米大統領と対面した。トランプ大統領の問いかけに、大谷翔平、山本由伸両投手が反応。同じ行動に「めちゃくちゃ日本人な反応」「コントみたいでウケる」とファンの間で笑撃が広がっている。

壇上に並んだドジャースの選手やスタッフを前に、トランプ大統領はスピーチした。「ワールドシリーズMVPのヨシ・ヤマモト。彼は第6戦で信じられない投球を見せ、ドジャースを忘れられない第7戦へと導いた」と山本を紹介。直後に「彼はどこにいる？」と山本の姿を探した。

山本と握手したトランプ大統領は隣に並んでいた大谷と2人を指差し「どっちのほうがいい投手なんだ？」と問いかけ。これに山本と大谷は揃ってお互いを指差した。デーブ・ロバーツ監督も思わず笑っていた。ホワイトハウスの公式Xアカウント「ラピッド・レスポンス47」が映像を公開。X上の日本人ファンの間でも笑いが広がっていた。

「めちゃくちゃ日本人な反応」

「めっちゃ謙遜するね 俺だったら絶対に自慢しちゃうのに…」

「和やかで良き 甲乙つけがたいやろ」

「お互いを指すふたりにロバさん爆笑」

「コントみたいでウケる」

山本は昨年のワールドシリーズで3試合に登板。3勝0敗、防御率1.02と伝説的な活躍でワールドシリーズMVPに輝いた。



（THE ANSWER編集部）