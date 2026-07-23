知っておきたい、悪意はないのに「一緒にいると疲れる人」から自分の心を守る賢い対処法
ココヨワチャンネルが「【今日からラクになる】悪い人じゃないのに心がすり減る…。一緒にいて疲れる人への賢い対処法7選」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyotaが、相手に悪意はないものの、なぜか一緒にいると疲れてしまう人への対処法について解説している。
Ryotaはまず、相手がどれほど大勢の人から好かれていたとしても、自分にとって苦手であれば「一定の距離感にした方がいい」と説明する。万人に好かれる人であっても相性の問題があり、無理に付き合えばストレスを抱えることになるからだ。
具体的な対処法として、1対1で会うことを避け、他の人を交えて会うことを推奨する。また、相手の無自覚な言動に困った際には、相手を責めるのではなく「私がちょっと困っちゃうから」と、自分を主語にする「アイメッセージ」を使って伝えることが有効だと語る。
さらに、人間関係において「一定の距離感を維持する」ことの重要性を強調した。距離が近づきすぎると「分かってほしい」という期待や甘えが生じ、それが満たされない時に不満へと変わるためだ。そのため、連絡頻度を抑えたり、自分のプライベートな情報をむやみに話さない「自己開示を避ける」行動をとることで、関係が深入りするのを防げるという。
また、相手の要求や期待に対して「無理に応えなくていい」と指摘する。自ら積極的に助け舟を出さず、相手への関心を薄めることで、自然と他者が解決してくれるケースも多いと説く。加えて、物理的なパーソナルスペースを保ち、飲み会や移動時に隣へ座らないといった工夫も、拒否反応を和らげるためには不可欠である。
動画の最後でRyotaは、苦手な相手の嫌な部分ばかりを探してしまう前に、ドライに思えるほど適度な距離を置くことが、結果として平穏な関係を保つ秘訣だと結論付けた。相手に悪意がないからこそ悩んでしまう問題に対し、自分の心を守るための実践的な気づきが得られる内容となっている。
Ryotaはまず、相手がどれほど大勢の人から好かれていたとしても、自分にとって苦手であれば「一定の距離感にした方がいい」と説明する。万人に好かれる人であっても相性の問題があり、無理に付き合えばストレスを抱えることになるからだ。
具体的な対処法として、1対1で会うことを避け、他の人を交えて会うことを推奨する。また、相手の無自覚な言動に困った際には、相手を責めるのではなく「私がちょっと困っちゃうから」と、自分を主語にする「アイメッセージ」を使って伝えることが有効だと語る。
さらに、人間関係において「一定の距離感を維持する」ことの重要性を強調した。距離が近づきすぎると「分かってほしい」という期待や甘えが生じ、それが満たされない時に不満へと変わるためだ。そのため、連絡頻度を抑えたり、自分のプライベートな情報をむやみに話さない「自己開示を避ける」行動をとることで、関係が深入りするのを防げるという。
また、相手の要求や期待に対して「無理に応えなくていい」と指摘する。自ら積極的に助け舟を出さず、相手への関心を薄めることで、自然と他者が解決してくれるケースも多いと説く。加えて、物理的なパーソナルスペースを保ち、飲み会や移動時に隣へ座らないといった工夫も、拒否反応を和らげるためには不可欠である。
動画の最後でRyotaは、苦手な相手の嫌な部分ばかりを探してしまう前に、ドライに思えるほど適度な距離を置くことが、結果として平穏な関係を保つ秘訣だと結論付けた。相手に悪意がないからこそ悩んでしまう問題に対し、自分の心を守るための実践的な気づきが得られる内容となっている。
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