バレーボール男子ネーションズリーグ

バレーボール男子日本代表の試合中、カメラに拾われた“声かけ”の内容にファンから感動の声が上がっている。

世界ランキング4位の日本は16日、大阪で開催中のネーションズリーグで15位のカナダと対戦。2セットを先取されたところから巻き返し3-2で逆転勝ちした。第4セット終盤、中継画像から聞こえてくるのは「フォロー入るよ、フォロー入るよ」と連呼する30歳のリベロ、小川智大の声だ。

富田将馬がアタックに行く場面で、相手ブロックに備えるよう声をかけていたのだ。一度日本陣内に戻ってきたボールを拾ってつなぎ、再び富田がアタック。最終第5セットへの突入を決め、逆転勝利につなげた。

バレーSVリーグの公式Xがこの場面を動画で公開すると、ファンからは驚きや感動の声が並んだ。

「この声掛け見て、見て、本当に。これが最高の小川智大の魅力」

「小川くんいっつも声掛けてくれて思い切って打てる環境作りしてんのたまらんで、ほんま」

「なかなか選手の声聞き取れてないけど、これみて泣いちゃった」

「えぐいかっこよすぎる」

「本当に最高かっこいい」

日本は開幕からの連勝を10に伸ばしている。



（THE ANSWER編集部）