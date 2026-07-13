コンビニのトイレだけ借りる客、「下着を放置」する人も　元店員は「おなかの調子が悪くて助かりました」の声に救われた過去

ネット上で定期的に議論となる「コンビニのトイレだけを借りて、何も買わずに店を出るのはアリかナシか」という問題。ただ借りるだけなら無料に見えるが、店舗側にはトイレの維持管理費など、相応の負担がかかっているのが現実だ。

投稿を寄せた東京都の40代男性（事務・管理）は元コンビニ店員。何も買わないのは「ダメだと思う」ときっぱり言い切った上で、現場で目撃した生々しい実態を明かした。（文：島耕太郎）

「下着や衛生用品をそのまま放置していく人もいて……」

男性は、「コンビニとはいえ、フランチャイズですし、お手洗い維持には水道代や人件費、トイレットペーパーの費用が掛かっている」と指摘。「利用したら当然、何かしらの買い物をするべきだと思うし、買い物をする人の為にお手洗いがあるので」と持論を展開する。

実際、現場で働いていた頃は利用者のマナーの悪さに頭を悩まされることも多かったという。

「何も買わずに帰っていく人のほうが、やはりきれいに使われていなかったり、酷いと失敗した後の下着や衛生用品をそのまま放置していく人もいて、掃除が大変だったことがあります」

無断で利用する層ほど、店舗への配慮を欠いた使い方をする傾向があるという現場ならではのリアルな実態を振り返る。

「その時はちょっと嬉しくなりました」

一方で、すべての利用者が悪質なわけではない。男性はバイト時代に嬉しかったエピソードについても触れている。

「逆に『おなかの調子が悪くて助かりました』とか『いつもありがとうございます』って言われることもあり、その時はちょっと嬉しくなりました」

利用者のささやかな一言や感謝の姿勢が、きつい清掃業務をこなす店員の救いになっていたようだ。無料のサービスに見える裏側には、それを管理する店員がいることを忘れてはならない。

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