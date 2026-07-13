◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年7月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が12日（日本時間13日）、前半戦最終戦となる本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場する。

現在、日米通算349本塁打を放っており、22号本塁打を放てば、日米通算350本塁打（日本48、米302）を達成する。

10日（同11日）のダイヤモンドバックス戦は先発登板が予定されていたが、左膝の炎症のため、急きょ回避。それでも打者に専念し初回に今季8本目の先頭打者アーチとなる21号で日米通算350号に王手をかけていた。

試合前には、オールスター戦選出選手の紹介、大谷含めた6選手、デーブ・ロバーツ監督が特別映像とともに紹介され、球宴ユニホームとともに記念撮影を行い、大歓声を受けた。

前半戦終了後には患部の治療を受け、後半戦に備える決断を下し、両リーグ最多得票で6年連続6度目の出場が決まっていた球宴も初めて辞退することが決まっている。大谷は「投票してもらった方に申し訳ない。選んでもらって辞退しなければいけない状況になってしまったことは心残りがある」と語っているが、すべては後半戦、そしてワールドシリーズ3連覇をかけた秋の戦いを見据えている。