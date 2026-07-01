関東初の『すみっコぐらし』大規模体験型イベント、池袋で開催へ！ かわいいアトラクション＆グッズを展開
『すみっコぐらし』の大規模体験型イベント「すみっコぐらし わくわくパーク〜みんなでつくる にじいろのおもいで〜」が、8月11日（火・祝）〜8月30日（日）の期間、東京・池袋にあるサンシャインシティ 展示ホールDで開催される。
【写真】とんだりはねたり楽しめる！ 遊具「すみっコぐらし ふわふわランド」も
■購入特典も用意
今回関東初開催となる「すみっコぐらし わくわくパーク〜みんなでつくる にじいろのおもいで〜」は、体験型展示を通して、『すみっコぐらし』の世界観を存分に楽しめる期間限定のイベント。
会場では、特別な衣装を着て写真撮影ができる「なりきり写真館」をはじめ、にじ職人になってにじ作りをする「おおぞらのにじ工場」や、ヒントをたよりに隠れているたぴおか（レインボー）たちを探す「なぞときガーデン」など、体験型展示が展開される。
また、観覧車のカゴにボールを入れて遊ぶ「たまいれかんらんしゃ」や、ふわふわの遊具「すみっコぐらし ふわふわランド」、にじいろトレインに乗れる「すみっコぐらし にじいろトレイン」といった、見た目もかわいいアトラクションが並ぶ。
さらに、「てのりぬいぐるみ」や「まわる！ 観覧車アクリルスタンド」など、オリジナルグッズが登場。加えて購入特典も用意され、1会計3000円以上で「きらきらカード」、1会計6000円以上で「オーロラミニスライドポーチ」がプレゼントされる（価格は税込み）。
【写真】とんだりはねたり楽しめる！ 遊具「すみっコぐらし ふわふわランド」も
■購入特典も用意
今回関東初開催となる「すみっコぐらし わくわくパーク〜みんなでつくる にじいろのおもいで〜」は、体験型展示を通して、『すみっコぐらし』の世界観を存分に楽しめる期間限定のイベント。
会場では、特別な衣装を着て写真撮影ができる「なりきり写真館」をはじめ、にじ職人になってにじ作りをする「おおぞらのにじ工場」や、ヒントをたよりに隠れているたぴおか（レインボー）たちを探す「なぞときガーデン」など、体験型展示が展開される。
さらに、「てのりぬいぐるみ」や「まわる！ 観覧車アクリルスタンド」など、オリジナルグッズが登場。加えて購入特典も用意され、1会計3000円以上で「きらきらカード」、1会計6000円以上で「オーロラミニスライドポーチ」がプレゼントされる（価格は税込み）。