USJ、9月1日よりスタジオ・パス価格設定更新 需要による日別調整を導入へ
【女子旅プレス＝2026/06/30】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「スタジオ・パス」が、2026年9月1日来場分から新たな価格設定に更新。需要に応じて日別の価格調整を再検討する仕組みとなり、過去1年間の最低価格よりさらに500円安い、8,400円（税込）の価格帯が新たに用意される。
【写真】USJスタジオパス新価格
更新後の価格は日別に設定された最低価格帯から開始され、需要動向に応じて登場後に設定範囲内で価格が上昇する場合があるため、基本的には早期での購入がお得になる。
9月1日以降の価格表では、過去1年間（2025年8月以降）の最低価格よりさらに500円安い、8,400円（税込）の価格帯が新たに登場。従来よりコスパの良い価格でパーク入場券を購入できる選択肢が広がる。
なおパークでは、1日入場券「1デイ・スタジオ・パス」に加え、複数日来場できる「1.5デイ・スタジオ・パス」に「2デイ・スタジオ・パス」や15時以降に入場できる「トワイライト・パス」など、ゲストの利用ニーズに沿って、多様な券種が用意されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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【写真】USJスタジオパス新価格
◆ゲストの体験価値向上と効率的なパーク運営を目指す
更新後の価格は日別に設定された最低価格帯から開始され、需要動向に応じて登場後に設定範囲内で価格が上昇する場合があるため、基本的には早期での購入がお得になる。
◆過去1年の最低価格を下回る価格帯も登場
9月1日以降の価格表では、過去1年間（2025年8月以降）の最低価格よりさらに500円安い、8,400円（税込）の価格帯が新たに登場。従来よりコスパの良い価格でパーク入場券を購入できる選択肢が広がる。
なおパークでは、1日入場券「1デイ・スタジオ・パス」に加え、複数日来場できる「1.5デイ・スタジオ・パス」に「2デイ・スタジオ・パス」や15時以降に入場できる「トワイライト・パス」など、ゲストの利用ニーズに沿って、多様な券種が用意されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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