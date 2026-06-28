トイ・ストーリー5とセタフィルがコラボ♡限定セット＆豪華賞品に注目

敏感肌ケアブランド「セタフィル」から、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』との特別キャンペーンがスタート♪テーマは「Friends Forever（フレンズ・フォーエバー）」。ウッディやバズ・ライトイヤーたちのように、いつも寄り添ってくれる存在をイメージした企画として、限定シール付きセットや豪華プレゼントキャンペーンが登場します。毎日のスキンケア時間がもっと楽しくなる、この夏注目のコラボをご紹介します。

限定シール付きセットが数量限定で登場

2026年7月22日（水）より順次、セタフィル公式オンラインショップ（楽天・Qoo10店）にて、『トイ・ストーリー5』デザインのオリジナル「透明ぷっくりシール」付き限定セットを数量限定で発売します。

シールは全2種類で、ランダムで1種類が付属します。

対象商品は以下の7アイテムです。

セタフィル コンフォートリペア フォーミングウォッシュ＜トイ・ストーリー＞限定セット



価格：2,480円（税込）

容量：200mL

セタフィル コンフォートリペア バランシングトナー＜トイ・ストーリー＞限定セット



価格：2,980円（税込）

容量：150mL

セタフィル コンフォートリペア グロウセラム＜トイ・ストーリー＞限定セット



価格：3,980円（税込）

容量：30mL

セタフィル コンフォートリペア モイストバリアクリーム＜トイ・ストーリー＞限定セット



価格：3,480円（税込）

容量：45mL

セタフィル ジェントルSAクレンザー＜トイ・ストーリー＞限定セット



価格：2,398円（税込）

容量：473mL

セタフィル ジェントルSAローション＜トイ・ストーリー＞限定セット



価格：2,574円（税込）

容量：473mL

セタフィル ジェントルスキンクレンザー＜トイ・ストーリー＞限定セット



価格：1,980円（税込）

容量：591mL

いずれも敏感肌に配慮した処方で、洗顔料から美容液、クリームまで幅広いラインアップ。毎日のスキンケアを楽しみながら、限定デザインも手に入れられる特別なセットです。

＊セタフィル ジェントルSAクレンザー473mL 2本組も＜トイ・ストーリー＞限定セットの対象となります。

＊セタフィル公式Qoo10店は、7月1日（水）にOPEN予定です。

＊『トイ・ストーリー5』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」付きセットは、9月中旬より全国のドラッグストア、スーパーなどでも発売予定です。

＊発売日は変更になる場合があります。詳細は各オンラインショップにてご確認ください。

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豪華グッズが当たるレシート応募キャンペーン

2026年7月1日（水）からは、セタフィル全商品を対象としたレシート応募キャンペーンも開催されます。

対象店舗で購入したレシートやオンラインショップの領収書を、セタフィル公式LINEからアップロードするとスタンプが貯まり、応募条件を満たすと抽選で豪華グッズが当たります。

対象商品：セタフィル全商品

対象販売店：コストコ、全国のドラッグストア、スーパー、ディスカウントストア、家電量販店、セタフィル公式オンラインショップ（楽天・Qoo10・Amazon店）

【第1期】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

A賞（3,000円以上／6スタンプ）

保温保冷ペットボトルホルダー＆保冷ポーチ付きトートバッグ＋オリジナル透明ぷっくりシール

※抽選で200名様

B賞（5,000円以上／10スタンプ）

マグネット式ワイヤレス充電器＆ガジェットポーチ＋オリジナル透明ぷっくりシール

※抽選で30名様

【第2期】2026年9月1日（火）～11月30日（月）

A賞（3,000円以上／6スタンプ）

エコバッグ＆ステンレスマグボトル＋オリジナル透明ぷっくりシール

※抽選で200名様

B賞（5,000円以上／10スタンプ）

マグネットグリップ＆ガジェットポーチ＋オリジナル透明ぷっくりシール

※抽選で30名様

まとめ

『トイ・ストーリー5』とセタフィルのコラボキャンペーンは、限定シール付きセットから豪華プレゼント企画まで魅力が盛りだくさん。

敏感肌をやさしくケアできる人気アイテムを楽しみながら、特別な限定グッズも手に入るチャンスです。

数量限定の商品もあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。この夏はお気に入りのスキンケアと一緒に、楽しいコラボの世界観を満喫してみてはいかがでしょうか♡