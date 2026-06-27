YouTubeチャンネル「アパートメントラボ - Apartment Labo.」が、「賃料4万円台！？美しい水回りや大型万能収納がある一人暮らしのお部屋【RJR大橋東】【JR九州の仲介】【賃貸マンション】」と題した動画を公開した。福岡市南区に位置する「RJR大橋東」を取り上げ、家賃を抑えつつも、水回りの美しさや充実した収納力を求める一人暮らし向けの物件として魅力を紹介している。



同物件は1999年3月完成だが、リノベーションにより共用部や室内設備が機能的に生まれ変わっている。動画では、一人暮らしで譲れない条件として挙げられやすい「オートロック」が完備されている点や、帰宅後すぐに手を洗える合理的な水回りの動線を評価。玄関入ってすぐの洗濯機置き場や洗面台は、天井のカーテンレールを利用してまるごと隠せる工夫が施されている。



さらに注目すべきは、水回りとキッチンの充実度である。バスルームやキッチンの壁面にはマグネット対応のパネルが採用されており、棚やフックを自由に配置して自分仕様の空間を作れる利便性をアピール。キッチンはタカラスタンダード製で、汚れが落ちやすく丈夫な造りとなっており、独立した空間で料理に集中できる設計だ。



メインとなる8.2帖の洋室には、最大の特徴である「壁面いっぱいの大型備え付け収納」が設置されている。可動式の棚やパイプが備わっており、服やバッグをインテリアのように飾れるだけでなく、端から端までカーテンレールがあるため、来客時にはサッと閉じて生活感を隠せる。配線用の穴も用意されており、棚の配置を変えればテレビ台としても活用できるため、不要な家具を減らして部屋を広く使える点も解説された。



築年数だけでは測れない、リノベーション物件ならではの機能美と収納力が詰まった本物件。家賃4万円台という手頃な価格帯でありながら、自分のライフスタイルに合わせて空間を自在にカスタマイズできる自由度の高さや、自動録画機能付きのモニターホンといった安心のセキュリティ設備は、一人暮らしの物件選びにおいて重要な視点となるだろう。



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