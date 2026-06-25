【FUJIYAMA TOKYO】大とろ、うにも！高級寿司食べ放題が3900円！大人気プランの7月分予約受付がスタート《6月25日14時から》

Globridgeが運営するFUJIYAMA TOKYOは、2026年7月1日から31日までの月曜日から木曜日限定で、1日先着5組限定の「サンキュー食べ放題プラン」を秋葉原本店と新宿東口店で実施します。

キャンペーンの7月分予約は、6月25日14時からネットで受付を開始しました。

キャンペーン価格は食べログからの予約が必須

7月の月曜日から木曜日まで、1日先着5組限定で、高級寿司を含む50種類が1人3900円で食べ放題になる超絶お得な「サンキュー食べ放題プラン」。

秋葉原本店名物「高級寿司食べ放題」が、よりリーズナブルに楽しめるため、毎回予約受付開始とともにすぐに完売するほどの大好評のプランです。

7月分は、6月25日14時から予約受付を開始します。

【秋葉原本店 予約専用URL】

https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13134270/party/284912385

【新宿東口店 予約専用URL】

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13302324/party/292616811

「サンキュー食べ放題プラン」の利用には、食べログからの事前予約が必須です。

90分間の食べ放題で、ラストオーダーは70分。また、1ドリンクオーダーもしくは飲み放題の追加が必須です。

電話での予約、キャンセル待ちの受付は対応していません。

祝日はプランの対象外となります。

・「サンキュー食べ放題プラン」のメニューの一部を紹介

本プランには約50種類のメニューがラインアップ。全種制覇を目指すも良し、好きなネタだけを満足するまで食べるのも良し。食べ放題だからこそできる楽しみ方で、高級寿司が思う存分堪能できます。

【握り】大とろ、中とろ、赤身、まぐろ、漬けまぐろ、ねぎ塩まぐろ、金目鯛、えんがわ、いか、えび、つぶ貝、あじ、真鯛、ぶり、えびバジルほか

【軍艦】いくら、うに、ねぎとろ、塩ねぎとろ、サーモン、ねぎ塩サーモン、カニ味噌、とろたく、納豆ほか

【サイドメニュー】枝豆、のり塩ポテト、唐揚げ、竜田揚げ（限定）、お味噌汁ほか

仕入れによって内容が変更になる場合があります。

食べ放題のお寿司は、ネタのみの注文はできません。また、食べ放題メニューにお刺身は含まれません。

食べ残しやシャリだけ残しは追加料金が発生します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部