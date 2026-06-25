じゃがりこ30周年記念“濃厚×ふんわりピリ辛”「肉みそ味」登場 特別感＆遊び心のあるパッケージ
【モデルプレス＝2026/06/25】カルビーの人気スナック「じゃがりこ」ブランドより、30周年の記念商品として「じゃがりこ 肉みそ味」を2026年6月29日（肉の日／月曜）から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で期間限定で登場する。
【写真】じゃがりこ、推し活仕様に変身
「じゃがりこ」は“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生し2025年10月で発売30周年を迎えた。30周年特別企画として「じゃがりこ」ファンサイト“じゃがりこ探検隊”の会員と共創して開発した「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」や、「じゃがりこ」国民投票「また食べたい！じゃがりこ」で第1位に選ばれた「じゃがりこ アスパラベーコン味」、さらに初の「じゃがりこ30周年公式ファンブック」などを展開してきた。
今回は「食べだしたらキリンがない」に始まる「じゃがりこ」ならではの“ダジャレ”文化にフォーカスした新商品として、肉（29）の日×みそ（30周年）を掛け合わせた、遊び心あふれる「肉みそ味」を発売する。みそと豚肉の組み合わせにアクセントとして唐辛子を加えた新フレーバーとなっている。
濃厚な肉みそのコクに唐辛子のふんわり香るピリ辛さを加え、口いっぱいに広がる満足感が特長。スティックにそぼろ粒をちりばめて、肉みそのおいしさを視覚的にも表現している。パッケージは、肉みそを想起させる茶色を基調に光沢感を持たせて、30周年の特別感を演出。「じゃがりこ」ファンなら気づく遊び心のあるデザインをさりげなく配置し、30周年を楽しく彩っている。（modelpress編集部）
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◆じゃがりこ30周年記念フレーバー登場
「じゃがりこ」は“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生し2025年10月で発売30周年を迎えた。30周年特別企画として「じゃがりこ」ファンサイト“じゃがりこ探検隊”の会員と共創して開発した「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」や、「じゃがりこ」国民投票「また食べたい！じゃがりこ」で第1位に選ばれた「じゃがりこ アスパラベーコン味」、さらに初の「じゃがりこ30周年公式ファンブック」などを展開してきた。
◆「肉みそ味」、30周年を彩る光沢感のあるパッケージ
濃厚な肉みそのコクに唐辛子のふんわり香るピリ辛さを加え、口いっぱいに広がる満足感が特長。スティックにそぼろ粒をちりばめて、肉みそのおいしさを視覚的にも表現している。パッケージは、肉みそを想起させる茶色を基調に光沢感を持たせて、30周年の特別感を演出。「じゃがりこ」ファンなら気づく遊び心のあるデザインをさりげなく配置し、30周年を楽しく彩っている。（modelpress編集部）
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