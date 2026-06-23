【双子座】週間タロット占い《来週：2026年6月29日〜7月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月29日〜7月5日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月22日〜6月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では相手の好みを気にしましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
様々なことを試す強さがあります。大きな成果があるというより、経験をしていくことで自分の知らないことを減らしていく感じでしょう。仕事や公の場では自分を含めたみんなが、起きる問題への解決方法が見つからなくてモヤモヤしてしまうことが増えます。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の良い所を沢山見て欲しくて、他の人が取らないような行動を取っていきます。自分を偽ることもありそうですが、相手の好みからズレないように気を付けましょう。シングルの方は、トラブルもプラスに捉えることができる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の良さをしっかりとわかっています。
｜時期｜
6月29日 流されてしまう ／ 7月5日 不安が減る
｜ラッキーアイテム｜
自転車
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞