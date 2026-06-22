「パパブブレ」初の夏限定福袋が6月22日予約スタート日常使いできるクリアバッグにキャンディ4袋入りのお得なセットだよ。

スペイン・バルセロナ発祥のアートキャンディショップ「PAPABUBBLE（パパブブレ）」は、夏限定の福袋「PAPABUBBLE 2026サマーバッグ」の予約受付を、2026年6月22日にパパブブレ公式サイトで開始しました。

キャンディは日本上陸21周年記念の2種に夏の新作2種

パパブブレ初の夏限定福袋「サマーバッグ」は、透明感のあるオリジナルのクリアバッグに人気のキャンディを詰め合わせた特別なセット。日本上陸21周年を記念したキャンディ2種に加え、夏の新作キャンディ2種を用意し、パパブブレらしい彩り豊かなキャンディを楽しめます。

クリアバッグは、フルーツがモチーフのカラフルでポップなデザイン。500mlのペットボトルが入る使いやすいサイズ感で、日常使いのほか、プールや海など水辺のレジャーにも活躍してくれそうです。

キャンディは「バルセロナミックス」「21ミックス」「夏祭りミックス」「スイカミックス」各1袋が入っていて、総額2960円相当。特別でお得な数量限定のセットとなっています。

価格は3000円。

6月22日からパパブブレ公式サイトで予約を受け付け中。7月9日に全国の店舗で発売されます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部