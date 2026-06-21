【紅茶花伝×サンリオ】コラボボトルの第2弾が6月15日から販売中！大阪・東京・千葉でサンプリングイベントもあるよ

日本コカ・コーラは2026年6月15日に、「紅茶花伝」と「サンリオキャラクターズ」のコラボレーション第2弾として限定デザインボトル6製品・全30種類を発売しました。

プレゼントなどキャンペーンも盛りだくさん

今回のコラボボトルは「無糖 アールグレイアイスティー」「ロイヤルミルクティー」「厳選しぼりのピーチティー」「厳選しぼりのアップルティー」など計6製品で展開されています。

こんがり日焼けした「クロミ」や、夏を満喫する「はぴだんぶい」が描かれた夏らしいデザインです。

また、発売に合わせてキャンペーンも多数実施されます。

「紅茶花伝」リアルサンプリングイベント（大阪・東京・千葉）

限定コラボボトルが無料でもらえるサンプリングイベントが大阪・東京・千葉で開催されます。イベントではサンリオキャラクターズのオリジナルスイーツが楽しめるカフェワゴンや、フォトスポットも登場。

実施場所と日程については下記のとおり。

・ひらかたパーク（大阪府枚方市）：7月25日（土）・26日（日）各日11時〜18時

・イオン板橋ショッピングセンター（東京都板橋区）：8月22日（土）

・イオンモール八千代緑が丘（千葉県八千代市）：8月23日（日）

実施場所、日時については変更となる可能性があります。

「紅茶花伝 ちょーどいい〜パズル」キャンペーン

6月15日から7月12日まではSNSキャンペーンを実施。

紅茶花伝公式X対象の投稿から「クロミ」のパズルゲームに参加できます。クリアしてポストをシェアした人の中から抽選で1万人にCoke ON ドリンクチケットが当たります。

「Coke ON」キャンペーン

6月15日から7月12日までの期間中は、Coke ON対応の自動販売機で「紅茶花伝」を購入すると、通常スタンプに加えサンリオキャラクターズ限定デザインのスタンプが付与されます。スタンプを貯めるとCoke ON ドリンクチケットがもらえます。なお、利用には「Coke ON」アプリのダウンロードが必要です。

購入ポイントで「クロミ」「はぴだんぶい」オリジナルアイテムが当たる

6月15日から27年1月10日までの期間中は、オリジナルアイテムが当たるキャンペーンも開催。「紅茶花伝」全製品のパッケージに記載の二次元コードにアクセスすればポイントゲット。獲得ポイント数に応じた賞品に応募できます。

・1ポイント応募：PayPayポイント1000円分（7500人）

・3ポイント応募：「紅茶花伝」オリジナルぬいぐるみチャーム 全7種（2000人）

・5ポイント応募：BRUNOタンブラー全2種（1000人）

なお、ポイント獲得は1人1日1回までです。

キャンペーンについて詳しくは特設サイトから確認できます。

（C） '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663692

東京バーゲンマニア編集部