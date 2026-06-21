【射手座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分を押し通します』
｜総合運｜ ★★★★☆
良い意味で緊張感があります。自分が日々の事を手を抜いて過ごしてしまうと、困る問題が発生してしまってだめになるという自覚もあるでしょう。仕事や公の場では自分ルールを曲げずにいきます。色々な反応をされますが、貫く方が自分の安定を保持できそうです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
強気で自分の思い通りにしていきます。邪魔者は倒していくようです。相手を裏切っていなければ何をしても良いと思って度がすぎることもありそうなので、相手の顔色を見て調整しましょう。シングルの方は、小さなことで悲観的になりやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手のスマートさや大人っぽさが見えてきます。
｜時期｜
6月24日 環境を変える ／ 6月26日 良い情報が入る
｜ラッキーアイテム｜
街の建造物
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞