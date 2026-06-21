「ヤマトよ永遠に REBEL3199」よりプラモデル「1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ」のパッケージ画像初公開！6月26日発売予定
【1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ】 6月26日 発売予定 価格：13,200円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ」のパッケージ画像を公開した。発売は6月26日を予定しており、価格は13,200円。
本製品は、映画「ヤマトよ永遠に REBEL3199」に登場する「アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ」を1/1000スケールでプラモデル化したもの。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、宇宙空間で勇ましい姿を見せるアリゾナが描かれたデザインとなっている。
【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) June 21, 2026
2026年6月26日(金)発売予定
1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ
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(C)西粼義展 / 宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会