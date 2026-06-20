スノ担の聖地、自由が丘の磯丸水産が閉店へ「アクスタ・ぬいでの記念撮影も大歓迎」

海鮮居酒屋「磯丸水産 自由が丘しらかば通り店」が、2026年6月28日をもって閉店します。

人気アイドルグループ「Snow Man」がYouTubeの企画で訪れたことある店舗としてファンの間で認知されており、「寂しい」「その節はお世話になりました！」「ファンにとっても大切な聖地でした」と惜しむ声が寄せられています。

動画は770万回再生の大反響

「磯丸水産 自由が丘しらかば通り店」は、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）が運営するジュニア公式チャンネルで公開された動画「Snow Man【絶品海鮮づくし】阿部亮平の食べたいものは？」（19年11月配信）の撮影が行われた場所です。

動画は6月19日現在、770万回再生を突破しています。メジャーデビュー前のメンバーが楽しそうに食事をする様子が、「Snow Man」のファン（通称・スノ担）の間で大きな反響を呼びました。

そんなスノ担の聖地ともいえる場所が閉店することに......。磯丸水産の公式X（＠isomaru_suisan_）は26年6月18日に、閉店をお知らせしました。

「残念なお知らせです

超人気男性グループのファンの皆さまの間で

密かに話題となり、ご紹介いただいておりました

＃磯丸水産自由が丘しらかば通り店 が

6月28日（日）をもちまして閉店することに

なりました・・・

メンバーの皆様に動画の中で「うめぇ」と

言っていただいたあのメニュー、

Youtubeの撮影で使っていただいた

あのお席......。

ファンの皆様にご来店いただき、

SNSで広げてくださったことを

大変感謝しております

閉店の日まで、『アクスタ・ぬいでの記念撮影』も

大歓迎でお待ちしております！

皆様にとって笑顔溢れる思い出の場所と

なりますように。

長年のご愛顧ありがとうございました」

この投稿は、6月19日時点で1万件を超える「いいね」を記録しています。

店舗の場所は東京都目黒区自由が丘2-11-16 リベルテビル1・2F。営業時間は11時から翌4時までです。

※画像は磯丸水産の公式X（＠isomaru_suisan_）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）