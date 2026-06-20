【成城石井】父の日の贈り物に迷ったらこれ！ お酒好きなお父さんも喜ぶギフト3選

父の日に向けて、成城石井ではお酒とグルメを組み合わせたギフトセットを販売しています。

今回はその中から、おつまみとお酒のペアリングが楽しめるセットや、日本酒好きにうれしい飲み比べセットなど、お父さんへの贈り物にぴったりな3商品を紹介します。

●成城石井自家製2種の点心と日本酒セット（4599円）

成城石井自家製の点心と日本酒を組み合わせた、父の日限定のギフトセットです。

セットには、「国産豚の肉汁じゅわっと小籠包」と「国産豚のジューシー焼売（小）」に加え、「長野 真澄 純米吟醸 野可勢」を詰め合わせています。点心は電子レンジで温めるだけで楽しめるため、自宅で手軽に本格的な味わいを堪能できるのも魅力です。

豚肉の旨みがあふれる点心と、すっきりとした味わいの日本酒の組み合わせは、晩酌時間を少し特別なものにしてくれそう。食事と一緒にお酒を楽しみたいお父さんへの贈り物にぴったりです。

●成城石井自家製パテドカンパーニュ2種と白ワインセット（4999円）

ワイン好きのお父さんに贈りたい、成城石井自家製デリと白ワインのセットです。

「パテ・ド・カンパーニュ 150g」と「国産鴨とピスタチオのパテ 150g」の2種類に加え、フランス・アルザス産の白ワイン「ソレ ピノグリ ヴィエイユヴィーニュ 750ml」をセットにしています。

肉の旨みをしっかり感じられる2種類のパテは、食べ比べも楽しめるのがポイント。白ワインと合わせれば、自宅にいながらビストロ気分を味わえそうです。お酒とおつまみをゆっくり楽しむ時間をプレゼントしたい人におすすめです。

●新潟の銘酒 飲み比べ3本セット（6900円）

久須美酒造の「夏子物語 純米吟醸」、宮坂醸造の「真澄 純米吟醸 野可勢」、酔鯨酒造の「酔鯨 純米吟醸 山田錦60％」の3本を詰め合わせています。いずれも純米吟醸酒ならではの香りや味わいを楽しめるラインアップです。

「夏子物語 純米吟醸」は、爽やかな口当たりと優しく広がる旨味、すっきりとした後味が特長の一本。久須美酒造が手掛ける人気銘柄です。異なる蔵元の日本酒を飲み比べできるため、その日の気分や料理に合わせて楽しめるのも魅力。晩酌が好きなお父さんへの父の日ギフトとして喜ばれますよ。

お酒好きのお父さんへの感謝の気持ちを伝える贈り物としてはもちろん、家族で食卓を囲む特別な時間にもぴったり。父の日のギフト選びに迷っている人は、成城石井ならではのこだわりが詰まったセットをチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部