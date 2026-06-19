週末は雨が降っても大丈夫！奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ初夏イベント5選[2026年6月20日・21日]
2026年6月20日(土)・21日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】呪われた家が舞台のお化け屋敷でスリル満点のホラー体験
■環境月間ワークショップDAY (イオンモール和歌山 / 6月20日・21日)
5月29日から開催されている「イオンモールの環境月間」にちなんで、イオンモール和歌山で実施される地球環境のためのワークショップ。6月20日(土)は、普段は捨てられる食廃油を使ったキャンドルと石けん作り、21日(日)は衣料品の製造時に出る端切れを活用してシュシュを作るワークショップを体験できる。両日ともに、自分でデザインしたシールを貼ってオリジナルのマイボトルを作るワークショップも開催され、環境への学びを楽しく深めることができる。
【環境月間ワークショップDAY】イオンモール和歌山 1F ヒルズコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / マイボトルデザインワークショップ10:00〜17:00(各日先着50人）、キャンドル作り・石けん作り10:30〜15:30 (最終受付15:00)、シュシュ作り10:30〜17:00 / 各ワークショップにより異なるため、詳しくは公式サイトを確認 / 予約必須 キャンドル作り：定員64人、予約は公式サイトから受付。シュシュ作り：定員100人、10:00より会場にて整理券を配布
■イオンモール和歌山のeco探検！バックヤードツアー (イオンモール和歌山 / 6月20日・21日)
イオンモール和歌山のバックヤードを見学できる特別ツアー。普段は関係者以外立ち入り禁止のエリアで、館内が快適に保たれる仕組みを探りながら、モール内のゴミが何種類に分別されているのかについて知ることができる。イオンモールを見学して、環境問題について楽しく理解を深めることができる。
【イオンモール和歌山のeco探検！バックヤードツアー】イオンモール和歌山 1Fヒルズコート(受付) / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / 10:30〜、13:00〜、15:00〜 / 入場無料 / 予約必須 予約は公式サイトで受付。各回定員10組
■LaQであそぼう！ (イオンモール和歌山 / 6月20日・21日)
知育ブロック玩具LaQで立体モデルを作る、子ども向けの無料体験イベント。手のひらサイズのモデルを組み立て、完成した作品はそのまま持ち帰れる。イベント限定特典として、当日LaQを1000円以上購入すると非売品キットがもらえ、3000円以上の購入でLaQハカセシルバーがリクエストに応じてその場で作ったモデルがプレゼントされる(非売品キットはつかない)。5000円以上の購入には、LaQハカセが作った特製モデル1個と既存モデル1個がプレゼントされる。いずれもなくなり次第終了する。
【LaQであそぼう！】イオンモール和歌山 1F北小路コート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / 6月20日(土)10:00〜18:00(最終受付17:30)、21日(日)10:00〜17:00(最終受付16:30) / 入場無料 / イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用でLaQオリジナルステッカーをプレゼント(なくなり次第終了)
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！ (イオンモール和歌山 / 4月24日〜9月30日)
ふじとパークの噴水ショーが30分間隔から15分間隔に変更され、より頻繁に迫力ある演出を楽しめる。高さ4メートルに達する噴水が音楽とともに舞い上がるなか、水遊びをすることができる。パラソルが5基追加され、見守る人も快適に過ごせる。また、6月1日(月)からは簡易更衣室も設置されるので、着替えも安心。夜には美しいライトアップが施され、昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができる。
【ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！】イオンモール和歌山 ふじとパーク水の広場 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月24日(金)〜9月30日(水) ふじとパークでのイベント開催時は噴水を停止 / 10:00〜21:00 / 入場無料 / 強風や雨天時は閉鎖の場合あり / ぬれてもいい服装で参加
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】呪われた家が舞台のお化け屋敷でスリル満点のホラー体験
■環境月間ワークショップDAY (イオンモール和歌山 / 6月20日・21日)
5月29日から開催されている「イオンモールの環境月間」にちなんで、イオンモール和歌山で実施される地球環境のためのワークショップ。6月20日(土)は、普段は捨てられる食廃油を使ったキャンドルと石けん作り、21日(日)は衣料品の製造時に出る端切れを活用してシュシュを作るワークショップを体験できる。両日ともに、自分でデザインしたシールを貼ってオリジナルのマイボトルを作るワークショップも開催され、環境への学びを楽しく深めることができる。
■イオンモール和歌山のeco探検！バックヤードツアー (イオンモール和歌山 / 6月20日・21日)
イオンモール和歌山のバックヤードを見学できる特別ツアー。普段は関係者以外立ち入り禁止のエリアで、館内が快適に保たれる仕組みを探りながら、モール内のゴミが何種類に分別されているのかについて知ることができる。イオンモールを見学して、環境問題について楽しく理解を深めることができる。
【イオンモール和歌山のeco探検！バックヤードツアー】イオンモール和歌山 1Fヒルズコート(受付) / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / 10:30〜、13:00〜、15:00〜 / 入場無料 / 予約必須 予約は公式サイトで受付。各回定員10組
■LaQであそぼう！ (イオンモール和歌山 / 6月20日・21日)
知育ブロック玩具LaQで立体モデルを作る、子ども向けの無料体験イベント。手のひらサイズのモデルを組み立て、完成した作品はそのまま持ち帰れる。イベント限定特典として、当日LaQを1000円以上購入すると非売品キットがもらえ、3000円以上の購入でLaQハカセシルバーがリクエストに応じてその場で作ったモデルがプレゼントされる(非売品キットはつかない)。5000円以上の購入には、LaQハカセが作った特製モデル1個と既存モデル1個がプレゼントされる。いずれもなくなり次第終了する。
【LaQであそぼう！】イオンモール和歌山 1F北小路コート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / 6月20日(土)10:00〜18:00(最終受付17:30)、21日(日)10:00〜17:00(最終受付16:30) / 入場無料 / イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用でLaQオリジナルステッカーをプレゼント(なくなり次第終了)
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！ (イオンモール和歌山 / 4月24日〜9月30日)
ふじとパークの噴水ショーが30分間隔から15分間隔に変更され、より頻繁に迫力ある演出を楽しめる。高さ4メートルに達する噴水が音楽とともに舞い上がるなか、水遊びをすることができる。パラソルが5基追加され、見守る人も快適に過ごせる。また、6月1日(月)からは簡易更衣室も設置されるので、着替えも安心。夜には美しいライトアップが施され、昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができる。
【ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！】イオンモール和歌山 ふじとパーク水の広場 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月24日(金)〜9月30日(水) ふじとパークでのイベント開催時は噴水を停止 / 10:00〜21:00 / 入場無料 / 強風や雨天時は閉鎖の場合あり / ぬれてもいい服装で参加
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