「毎日連絡くれるから本気のはず」不倫中の女性が誤解しがちな“男性心理”の真実
毎日連絡が来るし、返信もすぐにしてくれる。「これだけ連絡してくれるんだから、きっと本気なんだ」と感じてしまうことはありませんか？でも、不倫関係においては、連絡の頻度と気持ちの深さが、必ずしも一致するわけではありません。そこには、女性には見えにくい男性ならではの心理が隠れていることがあります。
男性にとって「連絡＝本気の証明」とは限らない
女性にとって、こまめな連絡は愛情や本気度を測るひとつのバロメーター。でも男性は、「本気だから毎日連絡する」とは限りません。連絡のしやすさ、暇な時間の多さ、あるいは単純に返信が習慣化しているだけ、という場合もあります。
連絡が多い理由が、気持ちとは別のところにある場合も
仕事が落ち着いている時期だから。家庭に居場所がなく、気を紛らわせたいから。刺激や新鮮さを求めているから。こうした理由から連絡が増えることもあります。こまめに連絡してくるからといって、それがそのまま「あなたへの本気」を意味するとは言い切れません。
連絡の量よりも、行動の中身を見る
本気かどうかを判断するなら、連絡の頻度よりも見るべきことがあります。例えば、あなたの話をきちんと覚えているか。会う時間を作ろうとしてくれるか。将来について、真剣に向き合おうとしているか。連絡の多さは、あくまでも表面のひとつに過ぎません。
毎日連絡が来ることは、もちろんうれしいことですが、その連絡に込められた意味を、少し冷静に見つめ直してみることも大切。大事なのは、連絡の回数ではなく、その関係があなたにとって本当に安心できるものかどうか。男性の頻度に一喜一憂するより、行動全体を見る目を持つことが、自分を守ることにもつながります。 ※画像は生成AIで作成しています
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