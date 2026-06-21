【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では合わせてもらえるでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分を大事にしていきます。存在感を見せることに力を入れていくことだけでなく、誰かにとっての都合の良い存在にならないようにもしていくようです。仕事や公の場では自分が作ったルールについていけない人が出てきます。相手の‘目的や理想も想像してあげると良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
要求‘がわりと通るようです。自分のわがままを受け入れてもらえるというよりは、不安や不満に対して、向き合ってもらえたり嫌なことをやめてもらえたりするでしょう。シングルの方は、こちらのことを美化しないでいてくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらを困らせることを全て隠します。
｜時期｜
6月23日 甘えてしまう ／ 6月25日 ビジュアルレベルアップ
｜ラッキーアイテム｜
飴
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞