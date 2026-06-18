威嚇するようにスマホを向ける客への恐怖…カスハラに苦しむ販売員に上司は「そのくらい平気でしょ？」と他人事【作者に聞く】
【漫画】「デジタルタトゥーとして残るかもしれない」スマホでの被害に会社の反応は？
販売の仕事で体験した出来事を漫画に描き、SNSで発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。カスタマーハラスメントを題材にした作品は大きな反響を呼び、ウォーカープラスでは「お客様は神様ですか？」として連載されている。今回は、スマホを使ったカスハラによってスタッフが追い詰められたエピソードについて話を聞いた。
タジマさんは複数の店舗を担当し、状況に応じて応援にも入る働き方をしているという。「いろんな場所へ行くので常連さんに会えないのは寂しいですが、新しいお客様と出会える機会が多いのは大きなメリットです」と話す。常に新鮮な気持ちで接客できることが、この働き方の魅力なのだそうだ。
■カスハラが退職の引き金になることも
今回訪れた店舗では、スタッフがカスハラ被害を受けたことで精神的に大きなダメージを負っていた。タジマさんによると、「接客を始めて日が浅い人や学生アルバイトの場合、ショックでその日以降出勤できなくなる人もいます」とのこと。また、仕事を続けるか悩んでいた人にとっては、カスハラが退職を決意する決定打になるケースも少なくないという。
■スマホを向けられる恐怖
被害を受けたスタッフは、客からスマホのカメラを向けられていた。タジマさんは、「ターミナル駅の店舗では多くのお客様がスマホを持っています。中には威嚇するように向ける方もいます」と語る。撮影禁止を伝えても、「撮っていない」と言われてしまえば確認は難しい。そのため、スマホを向けられる行為自体に強い恐怖を感じるそうだ。
■現場と上司の温度差
一連の出来事を報告した際、上司は「でも被害はないんだし大丈夫ですよねー。そんなことより辞めちゃう子が多くて人手が減る方が大事件」と発言したという。この言葉についてタジマさんは、「素直に『コノヤロー！』です。被害に遭ってからじゃ駄目でしょうと。確かに人が減るのは大変ですが、この一言に現場に出る人と出ない人の温度差を感じました」と振り返る。
スタッフ本人が恐怖や不安を抱えているにもかかわらず、その気持ちが十分に理解されない現実。カスハラ問題の難しさは、加害者との関係だけでなく、職場内の認識の差にもあるのかもしれない。
接客業の現場で起きるリアルな出来事を描く「お客様は神様ですか？」。カスハラの実態について考えさせられるエピソードとなっている。
■取材協力：タジマオオカ(＠pu92yu)
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