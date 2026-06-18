威嚇するようにスマホを向ける客への恐怖…カスハラに苦しむ販売員に上司は「そのくらい平気でしょ？」と他人事【作者に聞く】

威嚇するようにスマホを向ける客への恐怖…カスハラに苦しむ販売員に上司は「そのくらい平気でしょ？」と他人事【作者に聞く】