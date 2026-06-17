5つのエリアで昼夜異なる表情を演出するフラワーイベント！大手町に花と光が広がる「Otemachi One みなも花灯り」6月8日から開催中
大手町駅直結の複合施設「Otemachi One」では、“自然とアート”によって、ほっとひと息つける空間を創出する「Otemachi One ART BREAK」を定期的に展開。今回は、フローリストの越智康貴さんがプロデュースする、花と光の幻想的な空間演出イベント「Otemachi One みなも花灯り」を、2026年7月31日(金)まで開催している。
【写真】ピンク系の花々を高低差で彩るFlower Gate Avenue
■「Otemachi One みなも花灯り」とは
「Otemachi One みなも花灯り」は、寺社の手水鉢に季節の花を浮かべ、すがすがしい空気感に彩りを添える習慣から発想を得たイベント。Otemachi One GARDENの水辺と緑が広がる開放的な空間を舞台に、水面に浮かぶ色とりどりの花と柔らかな光が織り成す、幻想的な空間演出を楽しめる。水面に広がる花々は、昼は自然光の中で鮮やかに彩り、夜にはライトアップによって幻想的な表情へと変化する。時間帯によって異なる美しさを楽しめるのも魅力のひとつだ。5つのエリアそれぞれにテーマとなる花を設定し、エリアごとに色彩や形、光の演出が異なる、個性豊かな作品が展開される。
空間プロデュースを手掛けるのは、東京・表参道のフラワーショップ「DILIGENCE PARLOUR(ディリジェンスパーラー)」のオーナーを務めるフローリスト、越智康貴さん。ラグジュアリーブランドやギャラリーでの空間装飾、雑誌での連載など、幅広い分野で活動する越智さんが、都心のオフィス街に花と光がゆらめく空間を手掛ける。また、期間中の6月30日(火)には、越智さんを講師に招き、オリジナルのフラワーアレンジメントを制作できるワークショップも開催される。
■「Otemachi One ART BREAK」とは
「Otemachi One ART BREAK」とは、皇居に面した大手町に、自然とアートが調和する“ほっとひと息つける空間”を創出する取り組み。「Otemachi One GARDEN」のオープン以来、継続的にアート展示に取り組んできた。オープンから3年目となった昨年、あらためてコンセプトに掲げてスタートした。
■Otemachi One みなも花灯り 5エリア詳細
■花で迎える大手町の新たな入り口 〜Flower Gate Avenue〜
ダリアや胡蝶蘭、ガーベラなどを用い、ピンク系をメインとした色彩と、高低差のある作品を展開する。遠くからも目を引く空間で、「優美」「希望」などの花言葉をもつ花々を取り入れた、華やかで優雅な空間。
設置場所：インペリアルグリーン
■輝きのオアシス 〜Reflection Water Garden〜
ひまわりやラナンキュラス、マリーゴールドなどイエローを基調とした花々を設えた水盆を点々と浮かべ、風情ある空間を表現している。大小のミラーやアクリル板で光を集め、イエローの花々と光で「輝き」をイメージさせる構成。
設置場所：インペリアルグリーン
■花開く蒼の花景 〜Crystal Scape〜
デルフィニウムや紫陽花、青バラなどを用い、ブルー1色でまとめたアイコニックなエリア。「DILIGENCE PARLOUR」のテーマカラーでもあり、Otemachi Oneのロゴからも着想を得た青の色彩と、水の流れや動きのある装飾で涼感あふれる空間を創出している。屋外でありながら、施設館内からも鑑賞できる。
設置場所：水景
■静かな水の庭 〜Still Water Garden〜
白やグリーンの植物をメインに構成した、優しい色味の装飾。アクリルケース内で宙に浮かぶ花々と、水面に自生する植物のコントラストが、静かで心安らぐ水の庭を表現している。
設置場所：大階段下
■秘めて咲く花景 〜Red Bloom Box〜
グロリオサや赤いガーベラ、バラなどを贅沢使用し、赤をテーマカラーにしたオフィスロビーらしい力強い装飾。栄光や情熱、勇気などの花言葉を想起させる花々を取り入れた、存在感のある花景が展開される。
設置場所：オフィスロビー
※画像はイメージ。実際の作品と見え方が一部異なる場合があります。
※作品ではアーティフィシャルフラワーを使用。
■アーティストプロフィール
越智康貴さん(Ochi Yasutaka) / フローリスト
1989年生まれ。22歳でフラワーショップ「DILIGENCE PARLOUR」を立ち上げ、2016年より表参道ヒルズに店舗を構える。ショップ運営のほか、雑誌や広告撮影のデコレーション、ファッションブランドのイベント装花や大型空間演出など、幅広い分野で活動している。花のもつ自然の美しさを生かしながら、繊細かつ洗練された世界観で空間を構築する表現に定評がある。華道家元池坊教授としての知見も取り入れ、伝統と現代性を融合させた独自のスタイルを展開している。
店舗情報
DILIGENCE PARLOUR OMOTESANDO
東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ地下1階
■イベント概要
・イベント名：Otemachi One みなも花灯り
・概要：花と光による空間インスタレーション
・実施期間：2026年6月8日〜7月31日(金) ※ライトアップ 17時〜24時
・場所：Otemachi One / 東京都千代田区大手町1-2-1
※内容は予告なく変更となる場合があります。
■フラワーワークショップについて
「Otemachi One みなも花灯り」の空間演出を手掛けた越智康貴さんを講師に招き、生花を使った特別なワークショップが開催される。
菊やリンドウ、ドウダンツツジなどの枝物を使用し、好みの和花を選びながらフラワーアレンジメントを体験できるイベント。植物の自然な美しさを生かしながら、自由な発想を講師が引き出し、オリジナリティあふれる作品を制作できる。完成したアレンジメントはそのまま持ち帰り可能。
■GARDEN NIGHT OUT
・実施日程：2026年6〜7月の毎週木曜日
・実施時間：17時〜21時
・実施会場：Otemachi One GARDEN
毎週木曜日、都会の中に現れるリラックス空間。芝生に腰を下ろし、水面に浮かぶ色とりどりの花と柔らかな光に包まれながら、こだわりのキッチンカーグルメを楽しめる。
※出店店舗は特設サイトで確認できます。
※雨天時は中止。中止の際は開催前日にOtemachi One公式サイトにて案内されます。
■「Otemachi One」について
大手町「1丁目」から世界に向けて新しい価値を発信し続ける「オンリーワン」の街としての想いを込めた複合施設「Otemachi One」。地下鉄大手町駅に直結し、多種多様なニーズに応える幅広い飲食店舗のほか、クリニックやランニングステーションなどオフィスワーカーの健康を支援する施設が充実している。
「Otemachi One GARDEN」は、「Otemachi One」内に位置するエリア最大級となる緑地空間。目の前に広がる皇居の緑と連続した6000平方メートルの豊かな緑地空間は、都心のクールスポット形成やカーボンニュートラル、生物多様性など周辺環境にも貢献している。芝生広場を中心とした約3000平方メートルのスペースを備え、周辺ににぎわいを創出している。
アクセス
・東京メトロ千代田線・丸ノ内線・半蔵門線・東西線・都営三田線「大手町」駅 C4・C5 直結
・東京メトロ東西線「竹橋駅」から徒歩約5分
・JR「東京駅」(丸の内中央口)から徒歩約14分
・JR「神田駅」(南口)から徒歩約12分
※時間帯により所要時間は異なります。
※詳細はOtemachi One ART BREAK特設ウェブサイトにて確認。
※ イベント情報の追加、変更についても随時特設ウェブサイトにて案内されます。
フローリスト越智康貴さんが手掛けた5つのエリアは、それぞれ異なるテーマと色彩で大手町の緑地空間を彩る。昼と夜、それぞれの表情をもつ花の景色を、大手町の水辺で確かめてみて。
※ イベント情報の追加、変更についても随時特設ウェブサイトにて案内されます。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ピンク系の花々を高低差で彩るFlower Gate Avenue
「Otemachi One みなも花灯り」は、寺社の手水鉢に季節の花を浮かべ、すがすがしい空気感に彩りを添える習慣から発想を得たイベント。Otemachi One GARDENの水辺と緑が広がる開放的な空間を舞台に、水面に浮かぶ色とりどりの花と柔らかな光が織り成す、幻想的な空間演出を楽しめる。水面に広がる花々は、昼は自然光の中で鮮やかに彩り、夜にはライトアップによって幻想的な表情へと変化する。時間帯によって異なる美しさを楽しめるのも魅力のひとつだ。5つのエリアそれぞれにテーマとなる花を設定し、エリアごとに色彩や形、光の演出が異なる、個性豊かな作品が展開される。
空間プロデュースを手掛けるのは、東京・表参道のフラワーショップ「DILIGENCE PARLOUR(ディリジェンスパーラー)」のオーナーを務めるフローリスト、越智康貴さん。ラグジュアリーブランドやギャラリーでの空間装飾、雑誌での連載など、幅広い分野で活動する越智さんが、都心のオフィス街に花と光がゆらめく空間を手掛ける。また、期間中の6月30日(火)には、越智さんを講師に招き、オリジナルのフラワーアレンジメントを制作できるワークショップも開催される。
■「Otemachi One ART BREAK」とは
「Otemachi One ART BREAK」とは、皇居に面した大手町に、自然とアートが調和する“ほっとひと息つける空間”を創出する取り組み。「Otemachi One GARDEN」のオープン以来、継続的にアート展示に取り組んできた。オープンから3年目となった昨年、あらためてコンセプトに掲げてスタートした。
■Otemachi One みなも花灯り 5エリア詳細
■花で迎える大手町の新たな入り口 〜Flower Gate Avenue〜
ダリアや胡蝶蘭、ガーベラなどを用い、ピンク系をメインとした色彩と、高低差のある作品を展開する。遠くからも目を引く空間で、「優美」「希望」などの花言葉をもつ花々を取り入れた、華やかで優雅な空間。
設置場所：インペリアルグリーン
■輝きのオアシス 〜Reflection Water Garden〜
ひまわりやラナンキュラス、マリーゴールドなどイエローを基調とした花々を設えた水盆を点々と浮かべ、風情ある空間を表現している。大小のミラーやアクリル板で光を集め、イエローの花々と光で「輝き」をイメージさせる構成。
設置場所：インペリアルグリーン
■花開く蒼の花景 〜Crystal Scape〜
デルフィニウムや紫陽花、青バラなどを用い、ブルー1色でまとめたアイコニックなエリア。「DILIGENCE PARLOUR」のテーマカラーでもあり、Otemachi Oneのロゴからも着想を得た青の色彩と、水の流れや動きのある装飾で涼感あふれる空間を創出している。屋外でありながら、施設館内からも鑑賞できる。
設置場所：水景
■静かな水の庭 〜Still Water Garden〜
白やグリーンの植物をメインに構成した、優しい色味の装飾。アクリルケース内で宙に浮かぶ花々と、水面に自生する植物のコントラストが、静かで心安らぐ水の庭を表現している。
設置場所：大階段下
■秘めて咲く花景 〜Red Bloom Box〜
グロリオサや赤いガーベラ、バラなどを贅沢使用し、赤をテーマカラーにしたオフィスロビーらしい力強い装飾。栄光や情熱、勇気などの花言葉を想起させる花々を取り入れた、存在感のある花景が展開される。
設置場所：オフィスロビー
※画像はイメージ。実際の作品と見え方が一部異なる場合があります。
※作品ではアーティフィシャルフラワーを使用。
■アーティストプロフィール
越智康貴さん(Ochi Yasutaka) / フローリスト
1989年生まれ。22歳でフラワーショップ「DILIGENCE PARLOUR」を立ち上げ、2016年より表参道ヒルズに店舗を構える。ショップ運営のほか、雑誌や広告撮影のデコレーション、ファッションブランドのイベント装花や大型空間演出など、幅広い分野で活動している。花のもつ自然の美しさを生かしながら、繊細かつ洗練された世界観で空間を構築する表現に定評がある。華道家元池坊教授としての知見も取り入れ、伝統と現代性を融合させた独自のスタイルを展開している。
店舗情報
DILIGENCE PARLOUR OMOTESANDO
東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ地下1階
■イベント概要
・イベント名：Otemachi One みなも花灯り
・概要：花と光による空間インスタレーション
・実施期間：2026年6月8日〜7月31日(金) ※ライトアップ 17時〜24時
・場所：Otemachi One / 東京都千代田区大手町1-2-1
※内容は予告なく変更となる場合があります。
■フラワーワークショップについて
「Otemachi One みなも花灯り」の空間演出を手掛けた越智康貴さんを講師に招き、生花を使った特別なワークショップが開催される。
菊やリンドウ、ドウダンツツジなどの枝物を使用し、好みの和花を選びながらフラワーアレンジメントを体験できるイベント。植物の自然な美しさを生かしながら、自由な発想を講師が引き出し、オリジナリティあふれる作品を制作できる。完成したアレンジメントはそのまま持ち帰り可能。
■GARDEN NIGHT OUT
・実施日程：2026年6〜7月の毎週木曜日
・実施時間：17時〜21時
・実施会場：Otemachi One GARDEN
毎週木曜日、都会の中に現れるリラックス空間。芝生に腰を下ろし、水面に浮かぶ色とりどりの花と柔らかな光に包まれながら、こだわりのキッチンカーグルメを楽しめる。
※出店店舗は特設サイトで確認できます。
※雨天時は中止。中止の際は開催前日にOtemachi One公式サイトにて案内されます。
■「Otemachi One」について
大手町「1丁目」から世界に向けて新しい価値を発信し続ける「オンリーワン」の街としての想いを込めた複合施設「Otemachi One」。地下鉄大手町駅に直結し、多種多様なニーズに応える幅広い飲食店舗のほか、クリニックやランニングステーションなどオフィスワーカーの健康を支援する施設が充実している。
「Otemachi One GARDEN」は、「Otemachi One」内に位置するエリア最大級となる緑地空間。目の前に広がる皇居の緑と連続した6000平方メートルの豊かな緑地空間は、都心のクールスポット形成やカーボンニュートラル、生物多様性など周辺環境にも貢献している。芝生広場を中心とした約3000平方メートルのスペースを備え、周辺ににぎわいを創出している。
アクセス
・東京メトロ千代田線・丸ノ内線・半蔵門線・東西線・都営三田線「大手町」駅 C4・C5 直結
・東京メトロ東西線「竹橋駅」から徒歩約5分
・JR「東京駅」(丸の内中央口)から徒歩約14分
・JR「神田駅」(南口)から徒歩約12分
※時間帯により所要時間は異なります。
※詳細はOtemachi One ART BREAK特設ウェブサイトにて確認。
※ イベント情報の追加、変更についても随時特設ウェブサイトにて案内されます。
フローリスト越智康貴さんが手掛けた5つのエリアは、それぞれ異なるテーマと色彩で大手町の緑地空間を彩る。昼と夜、それぞれの表情をもつ花の景色を、大手町の水辺で確かめてみて。
※ イベント情報の追加、変更についても随時特設ウェブサイトにて案内されます。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。