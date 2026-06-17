「東京ばな奈」とカルビー「Jagabee」がコラボ。6月16日から「東京おかしランド」で先行販売中

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、カルビーの「Jagabee」コラボレーションのポテトスナック「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」を、東京駅一番街「東京おかしランド」で2026年6月16日に先行販売を開始しました。

クリアポーチとミニタオルが付いたセットも用意

「東京ばな奈」35周年のコラボ企画第2弾として、ポテトスナック「Jagabee（じゃがビー）」とのスペシャルコラボが実現。

Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味 8袋入

味や香り、食感など、ジャガイモのおいしさにこだわって手間暇をかけてフライしたカリカリ、サクサク食感の「Jagabee」に、東京ばな奈らしいバナナの味わいと発酵バターのコク深さを加え、ちょっぴり甘じょっぱい魅惑的な味わいに仕上がっています。

普段なら出会うことのない、じゃがいもとバナナという異色の組み合わせが誕生しました。

価格は1188円。

Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 スペシャルセット

「東京おかしランド」だけのスペシャルセットが登場します。「東京じゃがばな奈 8袋入」と「東京ばな奈『見ぃつけたっ』 8個入」に、おやつを入れるなどいろんな使い方ができそうな「東京ばな奈 クリアポーチ」、東京ばな奈が並んだ総柄デザインの「東京ばな奈 ミニタオル」が付いた4点セットです。

価格は3300円。

また、東京おかしランドで「東京じゃがばな奈」の購入者を対象に、先着3000人に「オリジナルステッカー」がプレゼントするキャンペーンを実施しています。

東京ばな奈のパッケージやシンボルマーク、35周年記念ロゴをデザインしたかわいいステッカーとなっています。

1会計につき1点プレゼント。なくなり次第終了です。

6月16日から7月16日（先行販売）：東京一番街「東京おかしランド」（JR東京駅 八重洲地下中央口改札でてすぐ）

営業時間：9時から21時



7月17日から：「東京ばな奈s」（JR東京駅 八重洲地下中央駅改札外）

取り扱い店舗は変更になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部