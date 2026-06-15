半年で10kgの減量に大成功！エッセイマンガ家・うだひろえさんの人生が一変したダイエットとは？
【ビフォーアフター】体の厚みが変わった！半年で10kgの減量に大成功
数々のダイエットの失敗を重ねて「もう一生やせられない」と諦めていたエッセイマンガ家のうだひろえさんが、半年で10kgの減量に大成功！ 人生が一変したダイエット体験を紹介します。
エッセイマンガ家 うだひろえさん
1976年生まれ。夫と息子、娘の4人家族。ダイエット体験をつづった『挑戦マンガ アラフィフ母さんが3か月で7kg痩せた！ 奇跡の仕組みダイエット』（主婦の友社）が大好評発売中。
監修▷野上浩一郎さん
治療家、ダイエットコーチ。今回うださんが挑戦したダイエット「3カ月で自然に痩せていく仕組み」の考案者。うださんとの共著のほか、関連書籍は累計12万部を超える。
■３カ月で7kg、半年で10kgやせた！エッセイマンガ家うだひろえさんのビフォーアフター大公開！
【Before】身長153cm。2回の出産を経て、約15年産後太りを引きずり、結婚前より体重は15kg増加して68.6kgに。服のサイズはXLがピッタリ。一生やせられない、と諦めていた頃。
【After】半年で10kgやせて、ピッタリだったXLの洋服がブカブカに。今ではSサイズが着られるようになって、見た目もスッキリ！ 高かった血圧の数値も下がり、体も軽くなりいいことずくめ！
■やせる習慣が身についたから、もう太る気がしません！
ダイエットは無理だと諦めていたうださん。書籍の企画がきっかけで出会ったのが、ダイエットコーチ野上さんの「3カ月で痩せる仕組みが身につく」ダイエット法です。
「『三日坊主でも大丈夫』ということばに誘われてこのダイエットを始めました。やってみたらカロリー計算なし、運動なし、お酒OK、外食OKと抜け道がたくさん。やせる仕組みを習慣化して半年で体重が10kg減。もう太る気がしません（笑）」
■三日坊主でOK！基本のやせ習慣
やせられないと嘆くうださんが、生活にダイエットを取り入れる「自然に痩せていく仕組みダイエット」に挑戦。三日坊主の繰り返しでいいという方法とは？
■うださんが実践した「やせ習慣のルール」
太る習慣をやせ習慣に変えていくことで自然にやせるのがこのダイエット法の極意。3カ月続ければ「自然に痩せていく仕組み」が身について、ダイエットに成功！
■【ルール1】3日間ダイエットしたら1日休む
3日間ダイエットをがんばったら、ダイエットは1日お休み。自分の都合に合わせてONとOFFの日を設定して、2週間でOFFは合計3日にし、2日連続で設定しないこと。もしOFFの日が続いたらリスタートすれば問題なし。
■【ルール2】ONの3日間は８〜10時間以内に3食すませる
朝食、昼食、夕食の3食を8〜10時間以内にすませます。例えば朝食を8時に食べたら、夕食は16〜18時までに。ポイントは食事をしない時間を14〜16時間とること。慣れるまでは食べる時間を今より短くすることから始めましょう。
朝食か夕食をスムージーかプロテインにすればノーカウント！
食事時間の短縮が難しい場合、朝食または夕食を固形物が含まれていない飲み物や汁物にすればノーカウント。おすすめはスムージーやプロテイン。朝食をプロテインにすれば、昼食が12時なら夕食を20〜22時に食べられます。
ちなみに…ONの日は
高糖質×高脂質な30品をなるべく避ければ何を食べてもOK。
ただし、脳が欲する「食べたいもの」でなく、体に必要なもの＝和食を中心に食べること。毎食お茶碗一杯程度の白米も食べても大丈夫。
■ダイエット中に避けたいもの
【単品料理】
ラーメン、カレーライス、丼物、ハンバーガー、ピザ、パスタ、オムライス、粉物
【揚げ物】
フライドポテト、コロッケ、天ぷら、とんカツ、揚げパン、アメリカンドッグ
【スイーツ、おやつ】
ショートケーキ、和菓子、ドーナツ、菓子パン、アイスクリーム、クッキー、チョコレート、ポテトチップス
【ドリンク、お酒】
甘いソフトドリンクや甘いお酒、エナジードリンク、スポーツドリンク、ビール、日本酒
【その他】
中華まん、加工肉、インスタントラーメン
■【ルール3】OFFの日は食事制限なし
8〜10時間以内に食事をする制限なし。3食のうち1食は避けるべき30品を食べてもOK。外食をこのOFFの日に合わせれば、ファミレスのハンバーグやラーメンも食べられます。ちなみにONの日でも、から揚げなどのたんぱく質の揚げ物や卵と牛乳を使ったプリンなどのスイーツは食べていい食べ物。いつも食べている食品を一度見直してみて。
■【ルール4】何を何時に食べたのか記録する
体重、食べたもの、食べた時間をすべて記録。うださんの場合、忘れないように食事をスマホで撮影して、時間があるときにまとめて記入していたそう。また記録は必ず紙に手書きを。書くことで潜在意識に入り、ダイエット脳になっていきます。
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あまり食べてないはずなのに痩せない...と思っていましたが、ながら食べ、ついで食べの量が結構あるのかも。まずは、スマホを活用して食事を写真に撮ることから始めてみませんか？
イラスト／うだひろえ 編集協力／山本美和
文＝徳永陽子