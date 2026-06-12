「青春したかった！」もし卑弥呼が女子高生に転生したら…？恋も青春も全力で楽しむ姿に思わず応援!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「ヤンキー悪役令嬢 転生天下唯我独尊」(ヴァルキリーコミックス)や、「全てを筋肉で解決する童話」(双葉社)などの作品がある赤信号わたる(@GoAkashin)さんのオリジナル作品「ヒミコ様は女子高生」。この作品はタイトルの通り、邪馬台国の女王として知られる卑弥呼が、現代の女子高生「天野ヒミコ」に転生したという設定で描かれている。前世では吉凶を占う巫女として擁立された彼女だが、現世では等身大の女の子としての人生を謳歌することを決意。だが、いかんせん一国の女王として生きてきたヒミコは、うっかり鬼道と呼ばれる呪術を使ってしまいがち。「凄ノ男(スサノヲ)〜！」「天照らすぞ〜？」と独特過ぎるリアクションを交えながら、意中の男子「山戸タケル」を振り向かせようと奮闘するコメディシリーズだ。作者の赤信号わたるさんに制作背景を取材した。
漫画家の赤信号わたるさんが描くギャグ漫画作品は、歴史上の人物として誰もが名前を知っている卑弥呼が、もし現代の女子高生に転生したら――というユニークな発想から生まれた物語だ。
主人公のヒミコは、古代の記憶をどこかに残しながらも、ごく普通の女子高生として青春を満喫中。恋に憧れ、友達と笑い合い、ときには暴走気味な行動に出てしまう姿がコミカルに描かれている。
本作「ヒミコ様は女子高生」について赤信号さんは、「日本人なら大抵の人が知っているのにも関わらず、出生や経歴が謎に包まれすぎていてドラマなどにはしづらいところがあります。それを女子高生にすることで新しいストーリーが描けるのではないかと思いました」と制作のきっかけを語る。
またキャラクター作りについては、「混迷の時代に周りにシンボル的存在として祭り上げられた部分もあったのではないかと思いました。相当苦労したのは間違いないと思うので、もし現代に転生したら反動でめちゃくちゃ青春を謳歌しようとするだろうなと考え、あのようなキャラクターになりました」と明かしてくれた。
歴史上の人物を題材にしながらも、恋や友情、青春のきらめきがたっぷり詰まった本作。クスッと笑えて、少しキュンとする物語をぜひ読んでほしい。
取材協力：赤信号わたる(@GoAkashin)
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