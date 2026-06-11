【ムーミン】ニョロニョロの木製パズルは素敵にインテリアに！
レーザーで精密にカットされた木製ジグソーパズルの「WOODY PUZZLE LigMe」（ウッディパズルリグミー）シリーズに、新たに「ニョロニョロ」が2026年6月下旬に登場する。
＞＞＞ウッディパズル リグミー ニョロニョロをチェック！（写真5点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
「WOODY PUZZLE LigMe」は、ラテン語の「木」の意味である「Lignum（リグナム）」と英語の「私」の「Me（ミー）」から生まれた「LigMe（リグミー）」。木のぬくもりと私らしさを感じられる木製ジグソーパズルだ。
木のぬくもりを感じる質感のピースには、作品を象徴するアイコンピースが含まれている。
ファンならではの発見や「あなただけ」の遊び心で、パズルを組み立てながら作品の世界をより深く味わえる。 木の温かみある質感がインテリアに溶け込むデザインで、お気に入りのキャラクターを細部までこだわったピースで表現。のり不要で何度でも気軽に楽しめ、フレームなしですぐに飾れます。可愛いらしいアイコンピースも魅力だ。
デザインは、大勢乗ったボートで海に浮かぶニョロニョロたちが愛らしい。アイコンピースには、ムーミンやスナフキンなどお馴染みのキャラクターたちに加え、ニョロニョロが複数含まれており賑やか。組み立てる時も色々な楽しみがある。
作って楽しい、飾ってかわいい「ウッディパズル リグミー」を楽しもう。
（C）Moomin Characters TM
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『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
木のぬくもりを感じる質感のピースには、作品を象徴するアイコンピースが含まれている。
ファンならではの発見や「あなただけ」の遊び心で、パズルを組み立てながら作品の世界をより深く味わえる。 木の温かみある質感がインテリアに溶け込むデザインで、お気に入りのキャラクターを細部までこだわったピースで表現。のり不要で何度でも気軽に楽しめ、フレームなしですぐに飾れます。可愛いらしいアイコンピースも魅力だ。
デザインは、大勢乗ったボートで海に浮かぶニョロニョロたちが愛らしい。アイコンピースには、ムーミンやスナフキンなどお馴染みのキャラクターたちに加え、ニョロニョロが複数含まれており賑やか。組み立てる時も色々な楽しみがある。
作って楽しい、飾ってかわいい「ウッディパズル リグミー」を楽しもう。
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