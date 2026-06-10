ニューストップ > ライフスタイルニュース > 義母「このパジャマは嫌よ」入院した義母がパシャリと一言…夫は結婚… 義母「このパジャマは嫌よ」入院した義母がパシャリと一言…夫は結婚したら別人に!? この結婚は間違ってた？ 義母「このパジャマは嫌よ」入院した義母がパシャリと一言…夫は結婚したら別人に!? この結婚は間違ってた？ 2026年6月10日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「嫁だから全部やって当然」って、さらっと言えてしまうのがすごいですよね…。義母の入院という大変な状況なのに、夫は口だけ出して何もしない。しかも義母まで妻に厳しく当たる始末で、妻の逃げ場がどこにもない状況です。このまま夫も義母も変わらないとしたら、妻はいったいどこに気持ちをぶつければいいのでしょうか…。>>【まんが】妻のものは俺のもの(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻のものは俺のもの 夫「たかが6000円じゃん」自転車の交通違反で青切符を3回・反省ゼロの夫を黙らせた話 無意識の本音…彼を傷つけず法に触れない範囲で復讐するためには…【裏切りには代償を Vol.116】