【食べ放題ニュース】「3日間限定のスイーツブッフェ」が極上！メロン、桃、マンゴーを味わう至福ラインナップ

グランドニッコー東京ベイ 舞浜のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて2026年6月26日（金）〜28日（日）の3日間限定で、開業6周年を記念した『6thアニバーサリースイーツブッフェ』を開催します。

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こちらはメロンや桃、マンゴーなど夏のフルーツをふんだんに使った約25種類のスイーツと、洋食・和食の本格ランチが楽しめるスペシャルブッフェです。

同ビュッフェの目玉は、6月28日の「パフェの日」にちなんだパティシエおすすめの「6thアニバーサリーパフェ」。

レモン香るマスカルポーネクリーム、マンゴーソース、ナタデココ、ココナツシュトロイゼルなどを重ね、トップにメロンやパイナップル、バニラアイスクリームを盛り付ける一品で、目の前で仕上げるパフォーマンスキッチンで提供されます。

ブッフェテーブルには、果実の瑞々しさが際立つ「メロンのショートケーキ」、桃の風味豊かなムースを軽やかなビスキュイで包んだ「桃たっぷりシャルロット」、濃厚なチーズのコクにマンゴーの甘酸っぱさが重なる「マンゴーブリュレチーズケーキ」など、夏フルーツが彩るスイーツがずらり。

あわせて、「鹿児島県産黒豚のポルケッタ」や「焼茄子の冷製茶碗蒸し」「鱸焼霜造り」など、季節食材を使った和洋メニューも並びます。

極上スイーツとグルメが楽しめるホテルビュッフェ、ぜひチェックしてみて！

『6thアニバーサリースイーツブッフェ』メニュー（一部）紹介

【パフォーマンスキッチン（スイーツ）】

・6thアニバーサリーパフェ

・クレメダンジュ

【パフォーマンスキッチン（メイン料理）】

・ローストビーフ（グレービーソース・西洋わさび・オニオンソース・和風おろしソース）

・穴子のコンフィとトリュフリゾット バルサミコソース

・魚介のフラン コンソメジュレ仕立て

【ブッフェコーナー（スイーツ）】

・メロンのショートケーキ

・桃たっぷりシャルロット

・マンゴーブリュレチーズケーキ

・アプリコットキャラメルムース

・紅茶風味のチョコレートクリームとレモンムース

・ライムのパンナコッタと桃のジュレ

・シトラスプチタルト ほか

【ブッフェコーナー（ランチ）】

・とうもろこしのババロワとホワイトコーンのクーリ

・ニシンスモークと野菜のマリネ 香草風味

・鹿児島県産黒豚のポルケッタ グリーンペッパーソース

・彩り野菜とスモークミートのスープカレー

・千葉県産ハーブ鶏のカツレツ シュニッツェル風

・焼茄子の冷製茶碗蒸し

・鱸焼霜造り

・穴子箱寿司 ほか

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります。

『6thアニバーサリースイーツブッフェ』開催概要

【期間】

2026年6月26日（金）〜28日（日）

【時間】

（1）12:00〜14:00／（2）12:30〜14:30／（3）13:00〜15:00（3部制・各回2時間）

※受付は、各回30分前より開始

【場所】

グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）

【料金】

〈大人〉6,400円

〈9歳〜12歳〉3,300円

〈4歳〜8歳〉1,900円

〈One Harmony会員〉

大人：6,000円／9歳〜12歳：3,100円／4歳〜8歳：1,800円

〈プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員・エクスクルーシィヴ プラス会員〉

大人：5,750円／9歳〜12歳：2,900円／4歳〜8歳：1,700円

※ソフトドリンクバー付

※表示料金には消費税・サービス料が含まれています。

※One Harmony会員と同行のお子様には、割引料金が適用されます。

※3歳以下無料

【来場特典】

6月26日（金）利用の方に、ホテル敷地内で収穫した夏みかんを使ったパティシエ特製ホテルメイドジャムを1人につき1個プレゼント。

【予約・問い合わせ】

レストラン予約：047-711-2427（受付時間 10:00〜18:00）

※詳細・予約は『6thアニバーサリースイーツブッフェ』公式予約ページをご確認ください。

会場

グランドニッコー東京ベイ 舞浜

【所在地】

千葉県浦安市舞浜1-7

【電話番号】

047-350-3533（代表）

【アクセス】

JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」より乗り換え、ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」より徒歩4分