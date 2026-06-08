日々最新の食べ放題の情報をお届けしているウレぴあ総研「うまいめし」編集部。

【全ての写真】どこに行く？「今週の食べ放題メニュー」各店舗の画像まとめ

今週特に注目の食べ放題店を3店ピックアップしてご紹介します！

生本マグロほか、絶品のお刺身が食べ放題！

「漁港⾷堂 三方（さんぽう）多摩センター店」が、2026年5⽉25日（月）に多摩センター駅おちあい横丁内にオープンしました。

話題の“刺身食べ放題チェーン”が、東京初出店！

ランチの注目はなんといっても「刺身食べ放題（60分）」。数量限定で提供される長崎県産の「生本マグロ」をはじめとした新鮮な刺身に加え、サラダ・惣菜・揚げ物・天ぷら・自家製カレー・あら汁・季節のフルーツ・デザートも食べ放題。

話題の新店舗、ぜひ一度訪れてみては？

肉汁ぎょうざ＆唐揚げマウンテンを食べまくれ！

もちもち肉汁鉄板ぎょうざ【餃子・唐揚げ・サワー食べ飲み放題の「餃子スタンド＆サワーガーデン】

天満橋リバーカフェで、2026年6月8日（月）より期間限定イベント「餃子スタンド＆サワーガーデン」がスタートします。

食べ放題メニューの看板は、鉄板で焼き上げる「もちもち肉汁鉄板ぎょうざ」。

さらに、揚げたて唐揚げとフライドポテトに濃厚チーズソースをかけた「背徳チーズポテトフライ＆唐揚げマウンテン」はインパクト大。

この他も含む充実の食べ放題メニューと、全50種類のドリンク飲み放題がセットになって、お一人様2,990円（税込3,289円）という神コスパ！

思う存分食べて飲んで楽しめるチャンスをお見逃しなく♪

大人気フルーツ食べ放題をチェック

タカノフルーツティアラ

タカノフルーツパーラーでは2026年6月1日（月）〜6月30日（火）の期間、設立100周年を記念した『タカノフルーツパーラー設立100周年記念 〜メロン〜』を開催しています。

月替わりで季節フルーツを主役にするシリーズ『タカノフルーツティアラ』。

6月は旬のメロンをはじめ、フレッシュなカットフルーツが食べ放題に登場。また1名につきひとつ提供されるアフタヌーンティーセットには、過去にタカノフルーツパーラーのグランドメニューであった「フルーツポンチ」を、マスクメロンと一緒に仕立てて提供されます。

人気のため予約優先となりますが、席が空いている場合は当日でも案内可能とのこと。ぜひチェックしてみて！

いかがでしょうか。ぜひあなた好みの食べ放題を見つけてみてくださいね！