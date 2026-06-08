サーティワン新作「トイ・ストーリー」アイスケーキ、6月17日より通年登場
【モデルプレス＝2026/06/08】サーティワン アイスクリームから、『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をイメージした新作アイスクリームケーキ「トイ・ストーリー パレット8」が2026年6月17日（水）より通年で登場する。
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「トイ・ストーリー パレット8」は、“アメリカンカラフルTOY”をテーマに、『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をイメージして仕上げられたアイスクリームケーキ。おもちゃ箱をひっくり返したようなポップでカラフルなデザインが特徴で、子どもから大人までおもちゃの仲間たちと楽しくておいしいひとときを過ごせる。フレーバーはポッピングシャワー、ラブポーションサーティワン、ストロベリーチーズケーキなど14種類を使用した。
8つに分かれたピースは人気のキャラクターたちをイメージしており、キメ顔がデザインされたビビットカラーのチョコレートがのせられている。それぞれのキャラクターの仲良しなものや、欠かせないキャラクターのピックが付いているため、好みに合わせて自由に飾って楽しむことが可能だ。さらに、ケーキを包むフィルムには個性豊かなキャラクターたちがたくさん登場するカラフルで楽しいデザインを採用。台紙もキャラクターたちが集まって今にも動き出しそうな賑やかさを演出している。（modelpress編集部）
発売期間：2026年6月17日（水）〜通年発売
サイズ：6号（直径約18.5cm✕高さ約5cm）
価格：4,800円（税込）
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◆“アメリカンカラフルTOY”なアイスクリームケーキ登場
「トイ・ストーリー パレット8」は、“アメリカンカラフルTOY”をテーマに、『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をイメージして仕上げられたアイスクリームケーキ。おもちゃ箱をひっくり返したようなポップでカラフルなデザインが特徴で、子どもから大人までおもちゃの仲間たちと楽しくておいしいひとときを過ごせる。フレーバーはポッピングシャワー、ラブポーションサーティワン、ストロベリーチーズケーキなど14種類を使用した。
◆キャラクターのピックで自由に飾り付け
8つに分かれたピースは人気のキャラクターたちをイメージしており、キメ顔がデザインされたビビットカラーのチョコレートがのせられている。それぞれのキャラクターの仲良しなものや、欠かせないキャラクターのピックが付いているため、好みに合わせて自由に飾って楽しむことが可能だ。さらに、ケーキを包むフィルムには個性豊かなキャラクターたちがたくさん登場するカラフルで楽しいデザインを採用。台紙もキャラクターたちが集まって今にも動き出しそうな賑やかさを演出している。（modelpress編集部）
◆「トイ・ストーリーパレット8」
発売期間：2026年6月17日（水）〜通年発売
サイズ：6号（直径約18.5cm✕高さ約5cm）
価格：4,800円（税込）
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